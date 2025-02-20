ميسي يقود إنتر ميامي للفوز في أجواء قارسة البرودة

المصدر: فرانس برس

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي الأميركي للفوز على مضيفه سبورتينغ كانساس سيتي بتسجيله هدف اللقاء الوحيد الثلاثاء في أجواء قارسة البرودة ضمن ذهاب الدور الأول لكأس أبطال كونكاكاف لكرة القدم.على ملعب "تشيلدرينز ميرسي بارك" وأمام 15178 ألف متفرج، سجل ميسي هدف الفوز بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة زاحفة تجاوزت الحارس جون بولسكامب واستقرت في الشباك (56).وهو الهدف الاول لميسي (37 عاما) هذا العام، بعدما سجل 20 هدفا في 19 مباراة في الدوري الموسم الماضي بقميص فريقه.ومنح هذا الفوز خارج الديار إنتر ميامي أفضلية قبل مباراة الإياب على أرضه في فلوريدا الثلاثاء المقبل في سعيه لضمان بلوغه الدور ثمن النهائي.وتأجل موعد اقامة المباراة في كانساس سيتي 24 ساعة بعدما تسببت عاصفة قطبية في تساقط الثلوج بكميات كبيرة وإلى انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها القياسية.ورغم التأجيل، لم تتحسن الظروف المناخية اذ انخفضت درجة الحرارة عند انطلاق المباراة إلى 17 درجة مئوية تحت الصفر.ودخل النجم الأرجنتيني ميسي وزملاؤه إلى أرض الملعب وهم يرتدون القفازات ووشاح الرقبة، كم ارتدى العديد من اللاعبين في الفريقين كليهما سراويل طويلة لمكافحة البرد القارس.أنهى فريق كانساس سيتي الموسم الماضي في المركز الأخير في ترتيب فرق المنطقة الغربية، حيث فاز بثماني مباريات فقط من أصل 34 مباراة خاضها في الموسم العادي، على النقيض تماما من ميامي الذي تصدر المنطقة الشرقية برصيد قياسي بلغ 74 نقطة بعد فوزه في 22 مباراة.تفوق إنتر ميامي لفترات طويلة من الشوط الأول، وكاد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس زميل ميسي السابق في برشلونة الإسباني أن يفتتح التسجيل بتسديدة ملتفة مرت بجوار القائم (8).واقترب سواريس مرة أخرى من التسجيل بعد 35 دقيقة، لكن تسديدته من على حافة منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم.وفي الدقيقة 56 مرر سيرجيو بوسكيتس زميل ميسي السابق أيضا في النادي الكاتالوني كرة عرضية إلى منطقة الجزاء تلقفها الأرجنتيني بصدره وظهره للمرمى قبل أن يستدير سريعا ويتجاوز لاعب وسط كانساس سيتي إريك تومي ويسدد كرة زاحفة في الزاوية البعيدة.