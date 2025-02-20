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أرسنال يخسر 21 مليون يورو رغم إيراداته القياسية
2025-02-20 | 04:30
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أرسنال يخسر 21 مليون يورو رغم إيراداته القياسية
سجّل نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم خسارة نحو 21.4 مليون يورو خلال موسم 2023-2024، وذلك رغم تسجيله عائدات قياسية بلغت 745 مليونا، وفقا للتقرير المالي الذي نُشر الأربعاء.
وساهمت عودة النادي اللندني إلى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017 بتعزيز إيرادته، فارتفعت من 564 مليونا إلى 745 مليونا من موسم إلى آخر.
وسمحت المشاركة في البطولة الأوروبية الأقوى في زيادة إيرادات حقوق البث التلفزيوني بنحو 86 مليون يورو.
كما ارتفعت الإيرادات التجارية بشكل كبير أيضا بالغة 264 مليونا، وذلك بفضل تجديد العقد مع شركة طيران الإمارات الراعية لقميص الفريق والملعب، إضافة إلى عقد الرعاية الرئيسية لمركز التدريبات مع شركة شوبا العقارية.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت فاتورة الأجور من 284 مليونا إلى 396 مليونا خلال الفترة عينها، وهو ما يفسر إلى حد كبير الخسارات المسجلة.
وانخفضت الخسارة التي بلغت 63 مليونا في السنة المالية السابقة، إلى 21 مليونا، ما يعني انخفاضها بما يزيد عن 41 مليونا.
ويحتل أرسنال المركز الثاني في الدوري الإنكليزي مع تبقي 13 مباراة على نهايته، مبتعدا بفارق سبع نقاط عن ليفربول المتصدر، كما أنه تأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.
المصدر: فرانس برس
*
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