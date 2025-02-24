الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

"تسديدة رائعة"... نيمار يسجل هدفا من ركلة ركنية مباشرة مع سانتوس

2025-02-24 | 05:50
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"تسديدة رائعة"... نيمار يسجل هدفا من ركلة ركنية مباشرة مع سانتوس

سجل قائد المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار هدفا رائعا من ركلة ركنية مباشرة وقدم تمريرتين حاسمتين في فوز فريقه سانتوس على إنترناسيونال دي ليميرا 3-0 يوم الأحد في بطولة ولاية ساو باولو.

وقال النجم البالغ من العمر 33 عاما وهو يبتسم "لقد قمت بتسديدة رائعة وتمكنت من تسجيل الهدف الأول من ركلة ركنية مباشرة في مسيرتي".

وكتب سانتوس على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "الأمير نيمار جونيور يتلقى تصفيقًا (مرة أخرى) من جماهير الفريق المنافس - هدف تاريخي!"، علما أن مشجعي إنترناسيونال قد أطلقوا صافرات الاستهجان ضد نيمار قبل تنفيذه الركلة الركنية في الدقيقة 27 من المباراة.

ورد المهاجم بوضع الكرة مباشرة في المرمى معززا تقدم فريقه. كما قدم تمريرتين حاسمتين سجل منهما تيكوينيو سواريش الهدفين الاول والثالث (9، 32).

والهدف الذي سجله نيمار هو الثاني منذ عودته إلى سانتوس في بداية شباط الحالي قادما من الهلال السعودي، والـ140 بقميص ناديه الأم الذي بدأ معه في عام 2009 قبل الانضمام إلى برشلونة الاسباني في 2013.

وبعد أربعة مواسم في لا ليغا، لعب البرازيلي ستة أعوام في باريس سان جرمان الفرنسي بعد صفقة قياسية هي الأغلى حتى الآن (222 مليون يورو) قبل أن يقضي فترة في الدوري السعودي مع الهلال الذي غادره في نهاية كانون الثاني للعودة إلى وطنه.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، سجل نيمار ركلة جزاء وصنع هدفا آخر، لكنه لا يزال يبدو بعيدا عن أفضل مستوياته.

وسمح الفوز ضد إنترناسيونال دي ليميرا في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة باوليستا، لسانتوس بالوصول إلى ربع النهائي.
 
 
المصدر: فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

رائعة"...

نيمار

ركنية

مباشرة

سانتوس

من بوابة كرة السلة... منتخب الإمارات يعود إلى بلاد الأرز بعد غياب كامل لسنوات عن الأحداث الرياضية في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-02-17

نيمار يسجل باكورة أهدافه بعد عودته إلى سانتوس

LBCI
فنّ
2025-01-18

راغب علامة يحتفل بعيد زواجه الـ28 بطريقة مميزة: "شكراً لك على الذكريات الرائعة" (صور)

LBCI
منوعات
2025-02-06

في يوم عيد ميلادها... نزيلة فندق هولندي تعثر على مفاجأة غير متوقعة في غرفتها: "تجربة رائعة" (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2025-02-05

ترامب لايران: أود أن أتمكن من إبرام صفقة رائعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-02-22

من بوابة كرة السلة... منتخب الإمارات يعود إلى بلاد الأرز بعد غياب كامل لسنوات عن الأحداث الرياضية في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-20

منتخب السيدات للناشئات ما دون الـ17 سنة يحقق إنجازا مبهرا في السعودية... لبنان بطل بطولة غرب آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-20

اجواء منتخب لبنان لكرة السلة من البحرين قبل المباراة المنتظرة في تصفيات كأس اسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-20

بعد ١٦ عامًا من الإقفال... ليبيا تشهد إعادة إفتتاح ملعب بنغازي الدولي وهذه هي الأجواء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-02-06

المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-14

أحمد الحريري للـLBCI: الرئيس الحريري قال إننا عدنا الى الميدان للمشاركة في كل الاستحقاقات ولاحقا ستصدر قرارات واضحة بشأن ذلك

LBCI
رياضة
2025-02-22

من بوابة كرة السلة... منتخب الإمارات يعود إلى بلاد الأرز بعد غياب كامل لسنوات عن الأحداث الرياضية في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-20

اجواء منتخب لبنان لكرة السلة من البحرين قبل المباراة المنتظرة في تصفيات كأس اسيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:28

الإستعدادات للحوار الوطنيّ من دمشق... بالتفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مجمع نهاد نوفل على موعد مع الظهور الاخير لمنتخب لبنان قبل نهائيات كأس آسيا -جدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

دير قانون النهر تشيّع ابنها الامين العام لـحزب الله السيد هاشم صفي الدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

خطاب حزب الله السياسة طغت على العسكر

LBCI
أخبار دولية
13:16

على الجبهة السورية - الإسرائيلية... ذرائع متعددة تستند إليها تل أبيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

ارفعوا يدكم عن القضاء ليكون العدل بخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

ثقة لا ثقة او إمتناع... هكذا ستتوزع أصوات الكتل النيابية في جلستي الثقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

حضرة النواب خُطَب جلسة الثقة ما لازم تتعدى الـ ١٠ دقايق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

مفاجآت الموسم الجديد من "أكرم من مين"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
15:02

وسام حنا عن تشييع نصرلله وصفي الدين: "الغارات الاسرائيلية اليوم مسخرة"... وهذا رأيه في المقاومة

LBCI
حال الطقس
01:07

كتل باردة تؤثر على لبنان... وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بالأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
23:33

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزير الصّحة يُقفل الحضانات غدًا في المناطق الجبلية من علو 500 متر وما فوق

LBCI
خبر عاجل
14:29

التحكم المروري: اعادة فتح السير على جميع الطرقات والتقاطعات داخل العاصمة بيروت وحركة المرور طبيعية

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 24-2-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

الثلوج تغمر لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:16

دار الفتوى تعلن موعد التماس هلال شهر رمضان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More