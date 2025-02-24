"تسديدة رائعة"... نيمار يسجل هدفا من ركلة ركنية مباشرة مع سانتوس

المصدر: فرانس برس

سجل قائد المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار هدفا رائعا من ركلة ركنية مباشرة وقدم تمريرتين حاسمتين في فوز فريقه سانتوس على إنترناسيونال دي ليميرا 3-0 يوم الأحد في بطولة ولاية ساو باولو.وقال النجم البالغ من العمر 33 عاما وهو يبتسم "لقد قمت بتسديدة رائعة وتمكنت من تسجيل الهدف الأول من ركلة ركنية مباشرة في مسيرتي".وكتب سانتوس على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "الأمير نيمار جونيور يتلقى تصفيقًا (مرة أخرى) من جماهير الفريق المنافس - هدف تاريخي!"، علما أن مشجعي إنترناسيونال قد أطلقوا صافرات الاستهجان ضد نيمار قبل تنفيذه الركلة الركنية في الدقيقة 27 من المباراة.ورد المهاجم بوضع الكرة مباشرة في المرمى معززا تقدم فريقه. كما قدم تمريرتين حاسمتين سجل منهما تيكوينيو سواريش الهدفين الاول والثالث (9، 32).والهدف الذي سجله نيمار هو الثاني منذ عودته إلى سانتوس في بداية شباط الحالي قادما من الهلال السعودي، والـ140 بقميص ناديه الأم الذي بدأ معه في عام 2009 قبل الانضمام إلى برشلونة الاسباني في 2013.وبعد أربعة مواسم في لا ليغا، لعب البرازيلي ستة أعوام في باريس سان جرمان الفرنسي بعد صفقة قياسية هي الأغلى حتى الآن (222 مليون يورو) قبل أن يقضي فترة في الدوري السعودي مع الهلال الذي غادره في نهاية كانون الثاني للعودة إلى وطنه.وفي نهاية الأسبوع الماضي، سجل نيمار ركلة جزاء وصنع هدفا آخر، لكنه لا يزال يبدو بعيدا عن أفضل مستوياته.وسمح الفوز ضد إنترناسيونال دي ليميرا في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة باوليستا، لسانتوس بالوصول إلى ربع النهائي.