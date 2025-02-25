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لهذا السبب... مانشستر يونايتد يخطط لإلغاء نحو 200 وظيفة إضافية!
2025-02-25 | 04:00
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لهذا السبب... مانشستر يونايتد يخطط لإلغاء نحو 200 وظيفة إضافية!
أعلن رئيس شركة إينيوس والمالك المشارك في نادي مانشستر يونايتد جيم راتكليف في بيان أن النادي يخطط لإلغاء ما يصل إلى 200 وظيفة إضافية في إطار "خطة تحوّل" أُطلقت في 2024، وتهدف إلى تحسين وضعه المالي الذي يتكبد خسارات منذ خمسة أعوام.
وقال يونايتد في بيانه "في إطار هذه التدابير، يتوقع النادي إلغاء ما بين 150 إلى 200 وظيفة، وذلك بعد إجراء عملية تشاور مع الموظفين. وستضاف هذه الإلغاءات إلى 250 وظيفة ألغيت في العام الماضي".
وسرّح "الشياطين الحمر" نحو 250 موظفا العام الماضي ضمن موجة أولى من تدابير خفض التكاليف منذ استحواذ الملياردير البريطاني على حصة من أسهم النادي، كما رفع أسعار التذاكر رغم معارضة مشجعيه.
وتابع البيان أن هذه الخطة "تهدف إلى إعادة النادي لتحقيق الأرباح بعد خمسة أعوام متتالية من الخسارات منذ 2019".
بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي ليونايتد عمر برادة أن هذه التدابير الشاملة وُضعت من أجل "تحويل وتجديد" النادي الذي اضطر إلى دفع نحو 17.5 مليون يورو لإقالة مدربه السابق الهولندي إريك تن هاغ ومساعديه، إضافة إلى المدير الرياضي دان أشوورث، وفقا لحسابات نُشرت الأسبوع الماضي.
المصدر: فرانس برس
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