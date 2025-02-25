الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
5 عالخمسة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بعد اصابته... زائير-إيميري يعود إلى التمارين الجماعية لباريس سان جرمان

2025-02-25 | 08:00
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد اصابته... زائير-إيميري يعود إلى التمارين الجماعية لباريس سان جرمان

عاد لاعب الوسط الدولي وارين زائير-إيميري إلى تمارين باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد تعرضه لإصابة في كاحله الأيسر في 29 كانون الثاني، بحسب ما أعلن فريق العاصمة الثلاثاء عشية مواجهة ستاد بريوشان من الدرجة الرابعة في ربع نهائي مسابقة الكأس.

وتعرض اللاعب البالغ 18 عاما لإصابة في نهاية المواجهة ضد شتوتغارت الألماني في دوري أبطال أوروبا، إثر احتكاك مع لاعب خصم.

تدرب بمفرده منذ أيام عدة ونجح بالعودة إلى التمارين الجماعية الثلاثاء، ليعزز تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

لكن لم يتأكد بعد ما إذا كان اللاعب الموهوب سيكون جاهزا الأربعاء لمواجهة ستاد بريوشان، فيما قد يكون متواجدا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل أمام ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي ونجمه المتألق المصري محمد صلاح المقررة على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية.
 
المصدر: فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

اصابته...

زائير-إيميري

التمارين

الجماعية

لباريس

جرمان

LBCI التالي
لهذا السبب... مانشستر يونايتد يخطط لإلغاء نحو 200 وظيفة إضافية!
"تسديدة رائعة"... نيمار يسجل هدفا من ركلة ركنية مباشرة مع سانتوس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-02-07

سان جرمان يمدد عقد مدافعه الدولي البرتغالي منديش حتى 2029

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-19

الجيش: تمارين تدريبية في وطى الجوز

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-16

الجيش: إجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-09

الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
04:00

لهذا السبب... مانشستر يونايتد يخطط لإلغاء نحو 200 وظيفة إضافية!

LBCI
رياضة
2025-02-24

"تسديدة رائعة"... نيمار يسجل هدفا من ركلة ركنية مباشرة مع سانتوس

LBCI
رياضة
2025-02-22

من بوابة كرة السلة... منتخب الإمارات يعود إلى بلاد الأرز بعد غياب كامل لسنوات عن الأحداث الرياضية في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-20

منتخب السيدات للناشئات ما دون الـ17 سنة يحقق إنجازا مبهرا في السعودية... لبنان بطل بطولة غرب آسيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
08:00

بعد اصابته... زائير-إيميري يعود إلى التمارين الجماعية لباريس سان جرمان

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-19

الذكاء الاصطناعي يحدّ من كميات الطرود المرتجعة في التجارة الإلكترونية... وهذه التفاصيل!

LBCI
صحف اليوم
23:55

حاصباني لـ "الأنباء الكويتية": القمة العربية خارطة طريق للمستقبل العربي

LBCI
أخبار لبنان
11:07

الصّدي التقى سفير الاردن يبحث مع الصناعيين شؤون القطاع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

بعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري... هذه آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

إليكم أبرز محطات جلسة مناقشة البيان الوزاري في فترة قبل الظهر

LBCI
أخبار دولية
02:29

انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري... الشرع: وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة هو واجب وفرض

LBCI
ثقافة
13:35

نهضة فنية وثقافية عاشها لبنان منذ ستينيات القرن الماضي

LBCI
أخبار دولية
13:28

الإستعدادات للحوار الوطنيّ من دمشق... بالتفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مجمع نهاد نوفل على موعد مع الظهور الاخير لمنتخب لبنان قبل نهائيات كأس آسيا -جدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

دير قانون النهر تشيّع ابنها الامين العام لـحزب الله السيد هاشم صفي الدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

خطاب حزب الله السياسة طغت على العسكر

LBCI
أخبار دولية
13:16

على الجبهة السورية - الإسرائيلية... ذرائع متعددة تستند إليها تل أبيب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:44

بعد انكفاء المنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
15:24

من دون اي خسارة لبنان يحسم صدارة المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي بعد فوزه على الامارات بنتيجة ٩١-٨٨

LBCI
خبر عاجل
14:54

ابو فاعور لـ عشرين 30: سنشارك عبر وفد رفيع المستوى في واجب العزاء ولم نشارك في التشييع لأننا ارتأينا أنه سيتخلّله كلام سياسي ننأى بأنفسنا عنه لعدم تحمّل وزر هذه المشاركة وجنبلاط يُبقي الاخلاقيات فوق السياسة ويجب التمييز بين المواساة والموقف السياسي

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزير الصّحة يُقفل الحضانات غدًا في المناطق الجبلية من علو 500 متر وما فوق

LBCI
خبر عاجل
13:42

منتخب لبنان يواجه الإمارت ضمن تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة... تابعوا المباراة في التاسعة مساء عبر الـLB2 و lbcgroup.tv

LBCI
آخر الأخبار
14:35

النائب السابق فارس سعيد لـ "عشرين 30": لم أتفاجأ من الحشود في التشييع أمس ولكن هل الحزب قادر على استثمار هذه القدرة بالمشروع اللبناني في الداخل؟

LBCI
اقتصاد
02:27

انخفاض في سعر صفيحتي البنزين... إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
أخبار دولية
12:16

الاجهزة الامنية الاسرائيلية: عشرات السوريين الراغبين بالعمل في اسرائيل سينقلون الى مستوطنات الجولان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More