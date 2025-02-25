بعد اصابته... زائير-إيميري يعود إلى التمارين الجماعية لباريس سان جرمان

عاد لاعب الوسط الدولي وارين زائير-إيميري إلى تمارين باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد تعرضه لإصابة في كاحله الأيسر في 29 كانون الثاني، بحسب ما أعلن فريق العاصمة الثلاثاء عشية مواجهة ستاد بريوشان من الدرجة الرابعة في ربع نهائي مسابقة الكأس.



وتعرض اللاعب البالغ 18 عاما لإصابة في نهاية المواجهة ضد شتوتغارت الألماني في دوري أبطال أوروبا، إثر احتكاك مع لاعب خصم.



تدرب بمفرده منذ أيام عدة ونجح بالعودة إلى التمارين الجماعية الثلاثاء، ليعزز تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي.



لكن لم يتأكد بعد ما إذا كان اللاعب الموهوب سيكون جاهزا الأربعاء لمواجهة ستاد بريوشان، فيما قد يكون متواجدا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل أمام ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي ونجمه المتألق المصري محمد صلاح المقررة على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية.

المصدر: فرانس برس