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رياضة
كرة اليد: الفرنسي لوكا كاراباتيتش يعلن انتهاء مسيرته الدولية
2025-02-25 | 11:00
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كرة اليد: الفرنسي لوكا كاراباتيتش يعلن انتهاء مسيرته الدولية
أعلن نجم كرة اليد الفرنسي المخضرم لوكا كاراباتيتش عن اعتزاله اللعب دوليا الثلاثاء عن 36 عاما، بعد خوضه 172 مباراة مع بلاده سجل خلالها 182 هدفا.
وفي التفاصيل، كتب بطل العالم مرتين وحامل ذهبية أولمبية عبر حسابه على منصة انستغرام "أعلن بكل تأثر انتهاء مغامرتي مع المنتخب الفرنسي. منذ أكثر من عشر سنوات كان لي شرف وامتياز ارتداء القميص الأزرق والأبيض والأحمر الذي حلمت به دوما".
وتابع لوكا "حصلت على فرصة لقاء لاعبين استثنائيين، بناء صداقات قوية وعيش قصص إنسانية عظيمة سوف اعتز بها في ذاكرتي حتى قبل الألقاب والميداليات".
ويُذكر أن لوكا هو لاعب الدائرة الذي يحمل ألوان فريق باريس سان جرمان منذ 2015، توّج بلقب بطولة العالم عامي 2015 في قطر و2017 في فرنسا، وذهبية الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2021 في طوكيو بعد فضية ريو دي جانيرو 2016.
وأنهى لوكا مشواره الدولي قبل شهر بميدالية برونزية في بطولة العالم الأخيرة على حساب البرتغال، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وبعد البطولة الأخيرة، منح لوكا شارة القائد للودوفيك فابريغاس ولعب دورا حاسما في بلوغ منتخب فرنسا الدور نصف النهائي، عندما سجل هدفا بعيد المدى في الرمق الأخير أمام مصر.
وفي بيان للاتحاد الفرنسي لكرة اليد، قال مدرب المنتخب غيوم جيل "إلى جانب أدائه، ترك "لولو" بصمة في المنتخب من خلال منح الأولوية للمجموعة". (...)
*
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