الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
8
o
البقاع
2
o
الجنوب
9
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
2
o
كسروان
10
o
متن
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
8
o
البقاع
2
o
الجنوب
9
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
2
o
كسروان
10
o
متن
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
"إعادة بناء مانشستر سيتي ليست التحدي الأكبر في مسيرتي"... هذا ما قاله بيب غوارديولا
2025-02-25 | 13:30
شارك
2
min
"إعادة بناء مانشستر سيتي ليست التحدي الأكبر في مسيرتي"... هذا ما قاله بيب غوارديولا
نفى الإسباني بيب غوارديولا أن تكون مهمة إعادة بناء مانشستر سيتي أكبر تحد في مسيرته التدريبية، في وقت يحارب فيه فريقه لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
ويتخلف سيتي الذي يحل على توتنهام الثاني عشر الأربعاء، بفارق عشرين نقطة عن ليفربول المتصدر، بعد خسارته أمام الأخير 0-2 نهاية الأسبوع الماضي.
كما خرج الفريق المملوك للإمارات من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني 3-6، بمجموع مبارتي الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقال غوارديولا الذي يحتل فريقه المركز الرابع في برميرليغ، بعد أن توج بلقبه ست مرات في آخر سبعة مواسم، إنه لا يشعر بالقلق من تحدي تجديد سيتي الذي انضم إليه عام 2016.
وقال مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق الثلاثاء "قمنا بذلك من قبل، لذا بعد تسع سنوات فان الأمر ليس كما بدأنا قبلها بتسع سنوات. فعلنا ذلك مرتين أو ثلاث، لذا ليس هو التحدي الأكبر".
وتابع "التحدي الذي واجهته كان عندما بدأت مسيرتي التدريبية مع العديد من الموظفين، عملنا سويا وأثبتت نفسي، أثبت لإدارتي انه بمقدورنا القيام بذلك".
وأجرى سيتي أربعة تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية، فضم المهاجم المصري عمر مرموش، المدافع الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف، لاعب الوسط الإسباني نيكو غونساليس والمدافع البرازيلي فيتور ريس، ما يؤشر إلى عملية إعادة البناء المطلوبة نظرا للإصابات وابتعاد بعض اللاعبين الأساسيين عن مستوياتهم. (...)
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
مانشستر
التحدي
الأكبر
مسيرتي"...
غوارديولا
التالي
لهذا السبب... مانشستر يونايتد يخطط لإلغاء نحو 200 وظيفة إضافية!
"تسديدة رائعة"... نيمار يسجل هدفا من ركلة ركنية مباشرة مع سانتوس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-02-02
إصابة عضلية قد تمنع روديغر من مواجهة مانشستر سيتي في الملحق الأوروبي
رياضة
2025-02-02
إصابة عضلية قد تمنع روديغر من مواجهة مانشستر سيتي في الملحق الأوروبي
0
رياضة
2025-01-23
المصري عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي قادما من أينتراخت فرانكفورت حتى 2029
رياضة
2025-01-23
المصري عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي قادما من أينتراخت فرانكفورت حتى 2029
0
رياضة
2025-01-21
مانشستر سيتي يبرم صفقة ثانية بضمه المدافع البرازيلي فيتور رايش
رياضة
2025-01-21
مانشستر سيتي يبرم صفقة ثانية بضمه المدافع البرازيلي فيتور رايش
0
رياضة
2025-01-20
مانشستر سيتي يعزز دفاعه بالأوزبكي خوسانوف قادما من لنس
رياضة
2025-01-20
مانشستر سيتي يعزز دفاعه بالأوزبكي خوسانوف قادما من لنس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
11:00
كرة اليد: الفرنسي لوكا كاراباتيتش يعلن انتهاء مسيرته الدولية
رياضة
11:00
كرة اليد: الفرنسي لوكا كاراباتيتش يعلن انتهاء مسيرته الدولية
0
رياضة
08:00
بعد اصابته... زائير-إيميري يعود إلى التمارين الجماعية لباريس سان جرمان
رياضة
08:00
بعد اصابته... زائير-إيميري يعود إلى التمارين الجماعية لباريس سان جرمان
0
رياضة
04:00
لهذا السبب... مانشستر يونايتد يخطط لإلغاء نحو 200 وظيفة إضافية!
رياضة
04:00
لهذا السبب... مانشستر يونايتد يخطط لإلغاء نحو 200 وظيفة إضافية!
0
رياضة
2025-02-24
"تسديدة رائعة"... نيمار يسجل هدفا من ركلة ركنية مباشرة مع سانتوس
رياضة
2025-02-24
"تسديدة رائعة"... نيمار يسجل هدفا من ركلة ركنية مباشرة مع سانتوس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:00
بعد اشاعات طلاقهما... ما مصير علاقة كانييه ويست وبيانكا سينسوري؟
فنّ
05:00
بعد اشاعات طلاقهما... ما مصير علاقة كانييه ويست وبيانكا سينسوري؟
0
علوم وتكنولوجيا
14:30
احتمالية اصطدام الكويكب YR4 بالأرض تتراجع إلى الصفر تقريبًا... إليكم التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
14:30
احتمالية اصطدام الكويكب YR4 بالأرض تتراجع إلى الصفر تقريبًا... إليكم التفاصيل
0
اقتصاد
02:27
انخفاض في سعر صفيحتي البنزين... إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:27
انخفاض في سعر صفيحتي البنزين... إليكم جدول أسعار المحروقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ضيوف غير عاديين في جلسة مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ضيوف غير عاديين في جلسة مجلس النواب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان يتأهل لكأس آسيا من دون أي خسارة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان يتأهل لكأس آسيا من دون أي خسارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بين الإدارة والابتزاز... إيلون ماسك يطالب الموظفين بإرسال 5 إنجازات أو الطرد
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بين الإدارة والابتزاز... إيلون ماسك يطالب الموظفين بإرسال 5 إنجازات أو الطرد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"ليالي زمان" من قلب بيروت لكل العالم: ناطريكن ب رمضان!
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"ليالي زمان" من قلب بيروت لكل العالم: ناطريكن ب رمضان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تلغي القيود على التحركات داخل المستوطنات الشمالية... واستراتيجية جديدة للحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تلغي القيود على التحركات داخل المستوطنات الشمالية... واستراتيجية جديدة للحدود
0
أخبار دولية
13:46
مجريات مؤتمر الحوار الوطني السوري...
أخبار دولية
13:46
مجريات مؤتمر الحوار الوطني السوري...
0
أخبار لبنان
13:45
شخصيات قدمت واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين... وجنبلاط وباسيل من أبرز المعزين
أخبار لبنان
13:45
شخصيات قدمت واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين... وجنبلاط وباسيل من أبرز المعزين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في مجلس النواب... جلسة مسائية لاستكمال مناقشة البيان الوزاري
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في مجلس النواب... جلسة مسائية لاستكمال مناقشة البيان الوزاري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٣٤ موقعا شاغرا في إدارات الدولة ومؤسساتها...
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٣٤ موقعا شاغرا في إدارات الدولة ومؤسساتها...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ضيوف غير عاديين في جلسة مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ضيوف غير عاديين في جلسة مجلس النواب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:44
بعد انكفاء المنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
00:44
بعد انكفاء المنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة
2
خبر عاجل
12:09
معلومات للـLBCI: وزير الطاقة وقع على تجديد الإتفاق النفطي مع العراق
خبر عاجل
12:09
معلومات للـLBCI: وزير الطاقة وقع على تجديد الإتفاق النفطي مع العراق
3
خبر عاجل
12:32
غارة من مسيرة على الحدود اللبنانية السورية محلة جرود الشعرة على السلسلة الشرقية ومعلومات عن سقوط اصابات
خبر عاجل
12:32
غارة من مسيرة على الحدود اللبنانية السورية محلة جرود الشعرة على السلسلة الشرقية ومعلومات عن سقوط اصابات
4
أمن وقضاء
11:34
مطلوب بأكثر من ١٥٠ ملاحقة عدلية... توقيف أحد أخطر تجار المخدرات
أمن وقضاء
11:34
مطلوب بأكثر من ١٥٠ ملاحقة عدلية... توقيف أحد أخطر تجار المخدرات
5
اقتصاد
02:27
انخفاض في سعر صفيحتي البنزين... إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:27
انخفاض في سعر صفيحتي البنزين... إليكم جدول أسعار المحروقات
6
خبر عاجل
14:24
مركز طوارئ الصحة: شهيدان و3 جرحى في الغارة على جنتا - بعلبك
خبر عاجل
14:24
مركز طوارئ الصحة: شهيدان و3 جرحى في الغارة على جنتا - بعلبك
7
آخر الأخبار
07:54
باسيل لسلام: منحناك ثقتنا عندما سميّناك ولولاها لم تكن رئيسا للحكومة ونحن ننزع عنك هذه الثقة اليوم لأنك لم تستحقها
آخر الأخبار
07:54
باسيل لسلام: منحناك ثقتنا عندما سميّناك ولولاها لم تكن رئيسا للحكومة ونحن ننزع عنك هذه الثقة اليوم لأنك لم تستحقها
8
آخر الأخبار
07:25
جبران باسيل: الجميع موافق على البيان الوزاريّ و"حزب الله" شريك معكم في الحكومة فتفضلوا الى التنفيذ ونحن معكم
آخر الأخبار
07:25
جبران باسيل: الجميع موافق على البيان الوزاريّ و"حزب الله" شريك معكم في الحكومة فتفضلوا الى التنفيذ ونحن معكم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More