"إعادة بناء مانشستر سيتي ليست التحدي الأكبر في مسيرتي"... هذا ما قاله بيب غوارديولا

نفى الإسباني بيب غوارديولا أن تكون مهمة إعادة بناء مانشستر سيتي أكبر تحد في مسيرته التدريبية، في وقت يحارب فيه فريقه لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



ويتخلف سيتي الذي يحل على توتنهام الثاني عشر الأربعاء، بفارق عشرين نقطة عن ليفربول المتصدر، بعد خسارته أمام الأخير 0-2 نهاية الأسبوع الماضي.



كما خرج الفريق المملوك للإمارات من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني 3-6، بمجموع مبارتي الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وقال غوارديولا الذي يحتل فريقه المركز الرابع في برميرليغ، بعد أن توج بلقبه ست مرات في آخر سبعة مواسم، إنه لا يشعر بالقلق من تحدي تجديد سيتي الذي انضم إليه عام 2016.



وقال مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق الثلاثاء "قمنا بذلك من قبل، لذا بعد تسع سنوات فان الأمر ليس كما بدأنا قبلها بتسع سنوات. فعلنا ذلك مرتين أو ثلاث، لذا ليس هو التحدي الأكبر".



وتابع "التحدي الذي واجهته كان عندما بدأت مسيرتي التدريبية مع العديد من الموظفين، عملنا سويا وأثبتت نفسي، أثبت لإدارتي انه بمقدورنا القيام بذلك".



وأجرى سيتي أربعة تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية، فضم المهاجم المصري عمر مرموش، المدافع الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف، لاعب الوسط الإسباني نيكو غونساليس والمدافع البرازيلي فيتور ريس، ما يؤشر إلى عملية إعادة البناء المطلوبة نظرا للإصابات وابتعاد بعض اللاعبين الأساسيين عن مستوياتهم. (...)