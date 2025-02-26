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بطولة إنكلترا: تشلسي يستعيد توازنه ويصعد الى المركز الرابع موقتا

2025-02-26 | 03:00
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بطولة إنكلترا: تشلسي يستعيد توازنه ويصعد الى المركز الرابع موقتا

استعاد تشلسي توازنه بعد خسارتين متتاليتين وأكرم وفادة ساوثمبتون برباعية نظيفة الثلاثاء في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وفي التفاصيل، رفع تشلسي رصيده الى 46 نقطة وصعد الى المركز الرابع موقتا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الخامس الذي يحل ضيفا على توتنهام الاربعاء.

وكان تشلسي قد تعرض للخسارة في الجولتين الاخيرتين، فسقط أمام برايتون بثلاثية نظيفة، ثم أمام أستون فيلا 1-2.

وحسم الفريق اللندني النتيجة في الشوط الاول بتسجيله 3 أهداف تناوب عليها الفرنسي كريستوفر نكونكو من كرة رأسية من مسافة قريبة، والبرتغالي بيدرو نيتو من كرة قوية بيسراه والمدافع ليفي كولفيل.

وفي الشوط الثاني أضاف المدافع الإسباني مارك كوكوريا الرابع عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فسيطر عليها قبل أن يسددها زاحفة في الشباك.

وفي المقابل، ألحق كريستال بالاس خسارة قاسية بأستون فيلا 4-1 على ملعب سيلهرست بارك.

وافتتح السنغالي اسماعيلا سار التسجيل لكن مورغان رودجرز أدرك التعادل لفيلا، ورد بعدها بالاس بثلاثية فمنحه الفرنسي جان فيليب ماتيتا التقدم مسجلا هدفه الخامس عشر هذا الموسم.

وانتهى ديربي الساحل الجنوبي بين برايتون وبورنموث بفوز الاول 2-1، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وسجل البرازيلي جواو بيدرو 12 من ركلة جزاء وداني ويلبيك هدفي برايتون، والهولندي جاستن كلويفرت هدف بورنموث.

وتساوى الفريقان نقاطا برصيد 43 نقطة في المركزين السابع والثامن لكن بورنموث بتفوق بفارق الاهداف وعاد فولهام بالفوز من أرض ولفرهاميتون 2-1.

وتقدم فولهام بهدف راين سيسينيون في الدقيقة الأولى، وأدرك ولفرهامبتون التعادل عن طريق البرازيلي جواو غوميش، لكن الكلمة الأخيرة كانت للفريق اللندني عن طريق البرازيلي رودريغو مونيز.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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