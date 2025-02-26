الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

رابطة الدوري الأميركي تغرم ميسي بعد مشادة كلامية مع مدرب مساعد... وهذه التفاصيل

2025-02-26 | 04:00
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رابطة الدوري الأميركي تغرم ميسي بعد مشادة كلامية مع مدرب مساعد... وهذه التفاصيل

غُرّم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي بمبلغ لم يُكشف عنه من قبل رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد أن أمسك برقبة أحد مساعدي مدربي نيويورك سيتي خلال مشادة كلامية في نهاية مباراة السبت الفائت ضمن الدوري.

وأظهرت مقاطع فيديو الفائز بكأس العالم 2022 وهو في مشادة كلامية مع المغربي مهدي البلوشي مساعد مدرب نيويورك سيتي بعد صافرة نهاية المباراة.

ووضع ميسي يديه مرتين على رقبة البلوشي خلال المشادة على أرض الملعب.

وأصدرت رابطة الدوري الأميركي بيانا أكدت فيه أن اللجنة التأديبية اعتبرت أن ميسي انتهك سياسة الدوري المتعلقة بـ"وضع اليدين على وجه/رأس/رقبة الخصم".

وكان ميسي قد صنع هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع والذي سجله زميله الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 في ملعب تشيس الخاص بإنتر ميامي، ضمن افتتاحية الموسم.

وتلقى زميل ميسي، الأوروغوياني لويس سواريس غرامة مماثلة لوضع يديه على رقبة مدافع نيويورك سيتي، النروجي بيرك ريسا، خلال استراحة بين الشوطين.

وضمن سياق آخر، تأهل إنتر ميامي إلى ثمن نهائي كأس أبطال كونكاكاف بعد فوزه على سبورتينغ كانساس سيتي 3-1 الثلاثاء في إياب الدور الأول.

وكان إنتر ميامي قد فاز 1-0 ذهابا الثلاثاء الفائت على ملعب "تشيلدرينز ميرسي بارك" حيث سجل ميسي هدف المباراة الوحيد والأول له هذا العام.

وعاد نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق إلى التسجيل مجددا في مباراة الإياب، كما أضاف مواطنه تاديو أليندي الثاني وسواريس الثالث، فيما سجل ميمو رودريغيز هدف سبورتينغ كانساس سيتي الوحيد.

وسيواجه إنتر ميامي في الدور المقبل، كافاليير الجامايكي، بطل كأس الكاريبي، حيث ستقام مباراة الذهاب في فلوريدا خلال الأسبوع الأول من آذار، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

الدوري

الأميركي

مشادة

كلامية

مساعد...

التفاصيل

LBCI التالي
دوري "أن بي ايه": دونتشيتش يقود ليكرز للفوز على مافريكس فريقه السابق
بطولة إنكلترا: تشلسي يستعيد توازنه ويصعد الى المركز الرابع موقتا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-01-07

مشادة كلامية بين شرف الدين وميقاتي

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-07

إنسحاب وزير المهجرين عصام شرف الدين من الجلسة على خلفية مشادة كلامية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في موضوع المودعين

LBCI
رياضة
2025-01-25

مويز مدرب إيفرتون يحتفل بوصوله إلى 700 مباراة في الدوري الإنكليزي

LBCI
أخبار دولية
2025-02-24

أستراليا تغرّم تلغرام على خلفية مكافحة محتوى "الإرهاب" والإساءات ضد الأطفال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
09:00

بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين... أسطورة كرة السلة الأميركية ديانا توراسي تعلن اعتزالها

LBCI
رياضة
07:00

دوري "أن بي ايه": دونتشيتش يقود ليكرز للفوز على مافريكس فريقه السابق

LBCI
رياضة
03:00

بطولة إنكلترا: تشلسي يستعيد توازنه ويصعد الى المركز الرابع موقتا

LBCI
رياضة
13:30

"إعادة بناء مانشستر سيتي ليست التحدي الأكبر في مسيرتي"... هذا ما قاله بيب غوارديولا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-02-25

ميشال ضاهر مخاطبًا الحكومة: ثقتي كلها لكم و"أشد يدي على يدكم" والله يعينكم على مجلس النواب

LBCI
فنّ
11:24

رحيل المخرج والمؤلف المصري أحمد قاسم

LBCI
آخر الأخبار
04:11

قبلان: أثناء الأزمة ضاعت الأموال واخترب اقتصاد البلد ونصر على أن تتحمل الحكومة مسؤليتها في إلزام المصارف والمصرف المركزي في تحديد المسؤوليات بما يتعلق بالودائع وأن تعاد الأموال للناس ضمن خطوات سريعة

LBCI
خبر عاجل
12:32

غارة من مسيرة على الحدود اللبنانية السورية محلة جرود الشعرة على السلسلة الشرقية ومعلومات عن سقوط اصابات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:47

ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الإصطناعي للترويج لمشروعه بشأن غزة

LBCI
أخبار دولية
08:45

ترامب يعقد أول إجتماع لحكومته الأربعاء بحضور ماسك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:42

إستكمال مناقشة البيان الوزاري للحكومة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

لبنان يتأهل لكأس آسيا من دون أي خسارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بين الإدارة والابتزاز... إيلون ماسك يطالب الموظفين بإرسال 5 إنجازات أو الطرد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

"ليالي زمان" من قلب بيروت لكل العالم: ناطريكن ب رمضان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إسرائيل تلغي القيود على التحركات داخل المستوطنات الشمالية... واستراتيجية جديدة للحدود

LBCI
أخبار دولية
13:46

مجريات مؤتمر الحوار الوطني السوري...

LBCI
أخبار لبنان
13:45

شخصيات قدمت واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين... وجنبلاط وباسيل من أبرز المعزين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:34

مطلوب بأكثر من ١٥٠ ملاحقة عدلية... توقيف أحد أخطر تجار المخدرات

LBCI
خبر عاجل
12:09

معلومات للـLBCI: وزير الطاقة وقع على تجديد الإتفاق النفطي مع العراق

LBCI
خبر عاجل
14:24

مركز طوارئ الصحة: شهيدان و3 جرحى في الغارة على جنتا - بعلبك

LBCI
خبر عاجل
12:32

غارة من مسيرة على الحدود اللبنانية السورية محلة جرود الشعرة على السلسلة الشرقية ومعلومات عن سقوط اصابات

LBCI
صحف اليوم
00:29

باسيل قصّ شريط تدشين المعارضة وكلمة رعد علامة فارقة (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
12:01

جنبلاط قدّم واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين: نحن مع التحرير الكامل

LBCI
حال الطقس
00:43

طقس مستقرّ والحرارة الى ارتفاع .. قبل عودة الكتل الرطبة يوم السبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ضيوف غير عاديين في جلسة مجلس النواب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More