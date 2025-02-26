دوري "أن بي ايه": دونتشيتش يقود ليكرز للفوز على مافريكس فريقه السابق

قاد السلوفيني لوكا دونتشيتش فريقه الجديد لوس أنجلوس ليكرز إلى الفوز على السابق دالاس مافريكس، فريقه السابق، 107-99 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه"، بعدما سجل ثلاثية مزدوجة "تريبل دابل".



وكان دونتشيتش قد انتقل بصفقة مفاجئة تبادلية صادمة إلى ليكرز مطلع الشهر، فيما انتقل أنتوني ديفيز إلى مافريكس.



وحضر ديفيز الذي يعاني من إصابة، المباراة في ملعب لوس أنجلوس، حيث حصل على تكريم من ناديه السابق خلال أول وقت مستقطع.



أما المدير العام لدالاس، نيكو هاريسون الذي واجه انتقادات من جماهير النادي منذ إتمام الصفقة، فاستقبلته جماهير ليكرز بحفاوة، مرددين هتافات "شكرا نيكو" أثناء تنفيذ دونتشيتش للرميات الحرة.



وسجل دونتشيتش الذي شارك في مباراة كل النجوم "أول ستار" خمس مرات، 19 نقطة و15 متابعة وقدم 12 تمريرة حاسمة، معترفا بأن المواجهة ضد زملائه السابقين كانت "ليلة غريبة".



وقال لشبكة "تي أن تي": "لا أعلم كيف أشرح الأمر، في الربع الأول والثاني لم أكن مستوعبا ما يحدث. كان الأمر مختلفا تماما، لا أستطيع حتى وصف شعوري".



وعلى الرغم من دوره الكبير في اللقاء، أقر دونتشيتش بأن مستواه في التسديد لم يكن جيدا، في مباراة احتاج فيها ليكرز إلى تألق النجم ليبرون جيمس في الربع الأخير لضمان الفوز.



وسجل جيمس 27 نقطة، 16 منها في الربع الأخير، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وقدم مافريكس مباراة قوية على الرغم من غياب بعض اللاعبين، حيث تألق كيري إيرفينغ مسجلا 35 نقطة، 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة، فيما أضاف كلاي تومسون 22 نقطة.

