بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين... أسطورة كرة السلة الأميركية ديانا توراسي تعلن اعتزالها

أعلنت أسطورة كرة السلة الأميركية ديانا توراسي اعتزالها عن 42 عاما، بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين أحرزت خلالها ست ذهبيات أولمبية.



ومنذ أولمبياد أثينا 2004، حصدت توراسي الميدالية الذهبية في مسابقة كرة السلة لدى السيدات في كل نسخة، وصولا إلى ألعاب باريس الصيف الفائت.



وأعلنت توراسي الثلاثاء عن اعتزالها وقالت لمجلة تايم "ذهنيا وجسديا، وصلت إلى درجة الإشباع. ربما هذه أفضل طريقة يمكنني من خلالها شرح الأمر. أنا مشبعة وسعيدة".



وبعد مسيرة مميزة على مستوى الجامعات، صُنّفت توراسي في المركز الأول في درافت اللاعبات الصاعدات عام 2004 إلى دوري دبليو أن بي ايه، ثم أصبحت أفضل مسجّلة في تاريخه بمجمل 10646 نقطة.



وأحرزت توراسي لقب الدوري خلال 2007، 2009 و2014، واختيرت في تشكيلة "كل النجمات" لأكثر من 20 موسم، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وخاضت توراسي مسيرة زاخرة في أوروبا حيث أحرزت لقب يوروليغ ست مرات مع سبارتاك موسكو وإيكاتيرينبورغ الروسيين وكتبت رابطة دوري المحترفات "شكرا ديانا لتغيير اللعبة إلى الأبد".