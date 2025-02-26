بعد فوزه على الإمارات... منتخب الأرز يوجّه رسالة مؤثرة لجمهوره (فيديو)

بعد تحقيقه الفوز على منتخب الإمارات، ظهر منتخب الأرز لكرة السلة للرجال عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالـLBCI، موجهاً رسالة دعم وشكر للجمهور اللبناني، خاصة محبي المنتخب.

واستهلّ الكابتن أمير سعود كلمته بوعد لجماهيره، مؤكداً: "سأبذل كل ما لدي على أرض الملعب، ولن أخيّب آمالكم أبداً".

من جهته، شدد اللاعب سيرجيو درويش على التزامه تجاه المنتخب، قائلاً: "سأقدم كل ما لدي لتمثيل المنتخب بأفضل صورة".

كما شارك اللاعبون جاد خليل، علي حيدر، علي مزهر، جيرار حاديديان، وجبرايل سماحة، برسائل مليئة بالشغف، عبّروا فيها عن حبهم للجمهور ودعمهم لكرة السلة اللبنانية، مؤكدين استعدادهم لمواصلة القتال من أجل المنتخب.