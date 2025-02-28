"شخصية عظيمة"... وفاة بوريس سباسكي أسطورة الشطرنج السوفياتي

أعلن الاتحاد الروسي للعبة الشطرنج وفاة أسطورة الاتحاد السوفياتي في الشطرنج بوريس سباسكي الذي اشتهر في الخسارة أمام الأميركي بوبي فيشر عام 1972 في أوج الحرب الباردة بين البلدين.



وقال الاتحاد الروسي "توفي بطل العالم العاشر بوريس سباسكي عن 88 عاما"، معتبرا رحيله "خسارة كبيرة للبلاد".



وبات سباسكي عاشر بطل للعالم عام 1969 حين فاز على حامل اللقب السوفياتي الآخر تيغران بتروسيان، قبل أن يتنازل عن اللقب عام 1972 بخسارته المواجهة التاريخية مع الأميركي فيشر إبّان الحرب الباردة.



فاز بالبطولة السوفياتية مرتين (1961، 1973) وخسر مرتين مباريات كسر التعادل (1956، 1963) وكان مرشحا لنيل لقب بطولة العالم سبع مرات (1956، 1965، 1968، 1974، 1977، 1980 و1985).



ونقلت وكالة تاس عن رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج أندري فيلاتوف قوله "رحلت شخصية عظيمة، لقد درست أجيال من لاعبي الشطرنج مبارياته وأسلوبه وهذه خسارة كبيرة للبلاد".



ومن جهته، نعى الاستاذ الدولي الكبير في اللعبة أيام الاتحاد السوفياتي أناتولي كاربوف الذي حمل اللقب العالمي بين 1975 و1985، من "كان دائما أبرز من اقتديت بهم" وفق ما أفاد وكالة تاس.



كان سباسكي الذي ولد عام 1937 في لينينغراد، سان بطرسبورغ حاليا، موهوبا وذكيا جدا، ما أوصله إلى أن يكون بطلا للعالم عام 1969 قبل أن يخوض ما عرفت بـ"مباراة القرن" في أيسلندا ضد المعجزة فيشر في عز المواجهة الجيوسياسية بين الشرق والغرب.



بعد هذه الهزيمة، بات سباسكي بعيدا عن الأضواء واستقر في فرنسا عام 1976 بعد زواجه من فرنسية من أصل روسي، ما خوله الحصول على الجنسية الفرنسية بعد عامين.



بقي غائبا عن الأضواء حتى عام 1992 في يوغوسلافيا، خلال مباراة العودة غير الرسمية ضد فيشر والتي خسرها أيضا.



تميزت السنوات الأخيرة من حياة سباسكي بصراع عائلي غامض وعودة إلى روسيا في ظل ظروف مضطربة.



تعرض لجلطتين دماغيتين في عام 2006 ومرة أخرى في عام 2010، واختفى بعد عامين من منزله الفرنسي وانتهى به المطاف في موسكو حيث ظهر عجوزا وضعيفا على شاشة التلفزيون الروسي، بشعر أبيض ووجه مجعد الملامح.



- "كل شيء سار من تلقاء نفسه" -



قال إنه تعلم لعب الشطرنج في سن الخامسة في دار للأيتام، بعدما تمكن من الفرار من لينينغراد مع عائلته عندما حاصرها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.



بعد الحرب، لاحظ أقرانه أسلوبه العدواني في اللعب بدون خوف من التضحية وشجعته الدولة التي قدمت له منحة دراسية ومدربا.



وبعدما ترك انطباعا قويا، وجد نفسه في ظل شخصية سوفياتية صاعدة أخرى في الشطرنج هو ميخائيل تال الذي عرف بـ "ساحر ريغا".



انتظر سباسكي حتى عام 1961 كي يفرض نفسه من خلال الفوز ببطولة الاتحاد السوفياتي.



وبعد ثمانية أعوام، هزم مواطنه بتروسيان ليحصد لقب العالم.



قال في عام 2016 "لم أضع لنفسي هدفا بأن أصبح بطلا للعالم. كل شيء سار من تلقاء نفسه".



لم يحتفظ سباسكي باللقب العالمي لأكثر من ثلاثة أعوام. ففي 1972، خاض في أيسلندا المباراة التي حددت مسيرته المهنية، ضد المعجزة فيشر.



- "حررت نفسي من عبء ثقيل" -



وفي ظل ذروة الحرب الباردة وهيمنة الاتحاد السوفياتي على اللعبة لأعوام طويلة، وجد سباسكي في موقف المطالب بالفوز ولا شيء سواه في مباراته مع أميركي غريب الأطوار انتقد لاعبي الشطرنج السوفيات علنا.



لكن بعد بداية مريحة لسباسكي، عاد الأميركي البالغ 29 عاما بقوة وانتصر في المواجهة، واضعا حدا لهيمنة السوفيات المطلقة على اللقب العالمي منذ تتويج ميخائيل بوتفينيك عام 1948.



ورغم أن الخسارة كانت صفعة في وجه موسكو، إلا أن سباسكي كان يشعر بالارتياح للتخلص من "مسؤولية هائلة" وفق ما أقر بعد قرابة أربعة عقود من الزمن، قائلا "لا يمكنكم أن تتخيلوا مدى الارتياح الذي شعرت به عندما انتزع فيشر اللقب مني. لقد حررت نفسي من عبء ثقيل للغاية وتنفست بحرية".



كانت المبارزة الشهيرة في خضم الحرب الباردة موضوعا للعديد من الكتب والأفلام الوثائقية والأفلام وكانت مصدر إلهام في رواية والتر تيفيس "مناورة الملكة" (ذا كوينز غامبيت) التي تحولت إلى المسلسل الشهير على نتفليكس عام 2020.



في 2008، زار سباسكي قبر منافسه السابق فيشر الذي توفي في ذلك العام ودُفن في مقبرة صغيرة في أيسلندا.



سأل سباسكي الصحافيين الذين رافقوه في الزيارة "هل تعتقدون أن المكان المجاور متاح؟".



أخبر المدير التنفيذي لاتحاد الشطرنج الروسي ألكسندر تكاتشيف وكالة أنباء ريا نوفوستي أن سباسكي كان يعيش في موسكو وأبلغ أقاربه الاتحاد بوفاته.



المصدر: فرانس برس