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أن بي ايه: كليفلاند يعود من بعيد ويسقط مضيفه بوسطن في قمة الشرقية

2025-03-01 | 08:00
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أن بي ايه: كليفلاند يعود من بعيد ويسقط مضيفه بوسطن في قمة الشرقية

سجل دونوفان ميتشل 41 نقطة وقاد فريقه كليفلاند كافالييرز إلى قلب تأخره الكبير أمام بوسطن سلتيكس حامل اللقب، وحسم قمة المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 123-116 الجمعة.

وحصد كليفلاند فوزه التاسع تواليا، رافعا رصيده إلى 49 فوزا و10 خسارات، في صدارة الشرقية والترتيب العام للدوري، فيما مُني سلتيكس بخسارته الثانية تواليا.

وأضاف للفائز داريوس غارلاند 20 نقطة وإيفان موبلي 17 نقطة و12 متابعة، علما أن ثلاثية من الأخير منحت كليفلاند أول تقدم له في المباراة، قبل 8:43 دقائق من نهاية الوقت.

وبسلة من نجم سلتيكس جايلن براون، صاحب 37 نقطة في المباراة، تعادلت الأرقام 114-114 قبل 3:15 من نهاية الوقت، لكن ميتشل رد بسلتين خاطفتين ليحسم فوز فريقه.

ولم تكن 46 نقطة و16 متابعة و9 تمريرات حاسمة من النجم جايسون تايتوم، كافية لتجنيب بوسطن الخسارة على أرضه رغم بدايته القوية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال ميتشل بعد الفوز الصعب على بوسطن الذي أقصى فريقه في الدور الثاني من البلاي أوف الموسم الماضي "هذا مقياس. هؤلاء الشبان أحرزوا لقبا، ونريد الوصول إلى موقعهم".

ورغم غياب العملاق اللاتفي كريستابس بورزينغيس وجرو هوليداي، حقق بوسطن تقدما خاطفا 25-3 في أقل من ست دقائق. وسجل تايتوم 18 نقطة في الربع الأول الذي أنهاه بوسطن متقدما 38-26.

ومع ذلك، أعاد كليفلاند الأمور إلى نصابها وقلص الفارق إلى نقطتين منتصف الربع الثاني، قبل أن يرفع المضيف الفارق إلى 74-64 بين الشوطين. ووصل تقدم حامل اللقب إلى 17 نقطة في الربع الثالث، لكن كليفلاند لم يستسلم.

وشرح ميتشل "الأهم أننا قاتلنا. كانت مرونتنا فائقة الأهمية". (...)
 
 
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