بعد تعرضه لإصابة في الرأس... مهاجم كريستال بالاس يدخل المستشفى

نُقل جان-فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة في الرأس بعد تدخل قوي من ليام روبرتس حارس مرمى ميلول خلال مواجهة الفريقين في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم السبت.



وحصل روبرتس على بطاقة حمراء بعدما خرج من مرماه وارتقى عاليا ليبعد الكرة لكن قدمه اصطدمت برأس ماتيتا.



وزود المسعفون على أرضية الملعب اللاعب الفرنسي بالأوكسجين قبل نقله خارج الملعب إلى سيارة إسعاف.



وقال ستيف باريش رئيس كريستال بالاس لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" بين شوطي المباراة إن اللاعب تعرض لجرح بالغ خلف الأذن وإصابة في الرأس ويقيّم الأطباء حالته في المستشفى.



وأضاف ستيف باريش لوكالة رويترز "بالطبع هو في المستشفى، نأمل أن يكون بخير.(..) خلال متابعتي لكرة القدم، لم أرَ مثل هذا التدخل. أعتقد أنه التدخل الأكثر تهورا الذي أراه في ملعب كرة قدم".