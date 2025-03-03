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الهلال يفتقد البرتغالي كانسيلو لمدة شهرين بسبب الإصابة

2025-03-03 | 06:56
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الهلال يفتقد البرتغالي كانسيلو لمدة شهرين بسبب الإصابة

سيغيب الظهير البرتغالي الدولي جواو كانسيلو شهرين عن الملاعب، بعد تعرضه للإصابة خلال خسارة فريقه الهلال أمام الأهلي 2-3 في الدوري السعودي لكرة القدم، بحسب ما أعلن فريقه مساء الأحد.

وكتب فريق العاصمة الرياض في بيان ان الفحوصات اكدت إصابة كانسيلو في العضلة الخلفية، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ثمانية أسابيع.

وكان الهلال قد مني الجمعة بخسارة ثانية في ثلاث مباريات، فبات الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر ست نقاط، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبالتالي، سيغيب كانسيلو، البالغ من العمر 30 عاما، عن مباراة الهلال مع مضيفه باختاكور الأوزبكستاني، الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسيشكل غياب لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي وبرشلونة الإسباني السابق، المنضم للهلال في آب الفائت، ضربة قوية لمواطنه المدرب جورجي جيزوس، خصوصا وانه أحد الركائز الأساسية لدى "الزعيم".

وانضم كانسيلو لقائمة اصابات الهلال حيث يستمر غياب الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، حيث أعلن الهلال انه سينضم "للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي" بعد عودة الفريق من أوزبكستان التي وصلها تحت الثلوج، بينما خضع الظهير البرازيلي رينان لودي "لبرنامج بدني ولياقي".

فيما شارك ياسر الشهراني في جزء من تدريبات الفريق الجماعية قبل ان يكمل برنامجه التأهيلي، ويواصل حسان تمبكتي برنامجه التأهيلي. من جانبه، يخضع حمد اليامي لفحوص طبية دقيقة على موضع اصابته في الكتف لتحديد مدة علاجه.
 
 
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