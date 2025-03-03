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الإصابة تحرم ديماركو من مواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا
2025-03-03 | 08:22
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الإصابة تحرم ديماركو من مواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا
أعلن نادي إنتر الايطالي في بيان أن ظهيره فيديريكو ديماركو سيغيب عن صفوفه خلال مواجهة فينورد الهولندي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب تعرضه لإصابة في فخذه.
وأشار إنتر في البيان إلى أن الفحوص التي أجريت الإثنين "أظهرت تمددا عضليا في فخذه الأيمن" تعرض له خلال مباراة فريقه ضد نابولي (1-1) في الدوري المحلي والتي سجل فيها هدفا من ضربة حرة رائعة.
وكشفت الصحف الإيطالية أن ديماركو سيغيب عن الملاعب قرابة ثلاثة أسابيع وبالتالي سيغيب عن مواجهتي فينورد، علما بأن مباراة الذهاب تقام الاربعاء في روتردام.
ويواجه ديماركو (27 عاما) أيضا الغياب عن مواجهتي منتخب إيطاليا ضد ألمانيا أواخر الشهر الحالي، ضمن الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية.
ويعاني المدرب سيموني اينزاغي من نقص في الأظهرة بغياب ماتيو دارميان والبرازيلي كارلوس أوغوتسو والبولندي نيكولا زاليفسكي بداعي الاصابة، ولا يملك سوى الهولندي دنزل دامفريس متاحا في الوقت الحالي.
ويتصدر إنتر الدوري الإيطالي متقدما بفارق نقطة عن نابولي في حين يحتل أتالانتا المركز الثالث بفارق نقطتين.
المصدر: فرانس برس
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