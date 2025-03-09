الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بعد عودة كورتوا... كاستيلز ينهي مسيرته الدولية

2025-03-09 | 10:16
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد عودة كورتوا... كاستيلز ينهي مسيرته الدولية

أعلن الحارس البلجيكي كون كاستيلز اعتزاله اللعب دولياً، ردا على عدم رضاه عن عودة نظيره تيبو كورتوا إلى صفوف "الشياطين الحمر".

وفرض كاستيلز البالغ 32 عاما والذي يدافع عن ألوان القادسية السعودي، نفسه حارسا أساسيا بين الخشبات الثلاث خاصة خلال النسخة الأخيرة من كأس أوروبا في ألمانيا بعدما قرر كورتوا، حارس ريال مدريد الإسباني، اغلاق الباب أمام التشكيلة البلجيكية عقب خلاف مع المدرب دومينيكو تيديسكو الذي كان يشرف حينها على المنتخب.

وبمجرد تعيين رودي غارسيا (61 عاما) على رأس "الشياطين الحمر" هذا الشتاء، أعلن كورتوا رغبته في العودة، في حين صرّح المدرب الفرنسي أثناء تعيينه أنه سيكون من العار "الاستغناء عن خدمات أفضل حارس مرمى في العالم".

وقال كاستيلز غير الراضي عما يحصل "أجد الأمر غريبا بعض الشيء أن يتمكن تيبو كورتوا من اتخاذ القرار بنفسه بشأن ما إذا كان بإمكانه العودة. وأجد الأمر غريبا للغاية أن يقوم الاتحاد بالاستدارة بهذه الطريقة ويمد السجادة الحمراء".

وأضاف في تصريحات تؤكد كل التساؤلات والمخاوف التي أثارتها عودة كورتوا للمنتخب الوطني "هناك الكثير من اللاعبين الذين يفكرون بالشيء ذاته مثلي".

وكان كورتوا قد تخلى عن ارتداء القميص الوطني بسبب عدم حمله شارة القيادة خلال مباراة بلاده أمام النمسا في حزيران 2023.

ولا يبدو أن جميع اللاعبين يؤيدون هذه العودة، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد بداية فترة غارسيا، الذي سيعلن عن قائمة منتخب بلجيكا الجمعة المقبل، حسب صحيفة "سودينفو" اليومية الأحد.

وتواجه بلجيكا نظيرتها أوكرانيا في ذهاب وإياب ملحق البقاء في المستوى الأول في مسابقة دوري الأمم الاوروبية في 20 و23 آذار.

المصدر: فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

كورتوا...

كاستيلز

مسيرته

الدولية

بطل أولمبي أمام محكمة فرنسية بتهمة الاغتصاب... "علاقة بالتراضي" مع مراهقة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-02-25

كرة اليد: الفرنسي لوكا كاراباتيتش يعلن انتهاء مسيرته الدولية

LBCI
رياضة
2025-02-03

نجمة التنس التشيكية تُنهي إجازة الأمومة وتعود إلى كرة المضرب: "أفتقد المنافسة"

LBCI
رياضة
2025-01-25

في دوري السلة الأميركية... فيلادلفيا ينهي مسيرة من سبع هزائم بفوزه على كافاليرز

LBCI
رياضة
2025-01-28

"أسوأ صفقة بالتاريخ"... الهلال ينهي عقد نيمار بعد 7 مباريات في 18 شهرا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
17:00

بطل أولمبي أمام محكمة فرنسية بتهمة الاغتصاب... "علاقة بالتراضي" مع مراهقة!

LBCI
رياضة
2025-03-05

50 ألف نقطة إجمالا... ليبرون جيمس يحقق إنجازًا رياضيًّا جديدًا

LBCI
رياضة
2025-03-04

بطولة إسبانيا: إرجاء مباراة فياريال واسبانيول بسبب الأحوال الجوية

LBCI
رياضة
2025-03-03

الإصابة تحرم ديماركو من مواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:41

الوكالة الوطنية: وفاة الجندي في الجيش اللبناني جراء أزمة قلبية بعدما اطلق الجيش الاسرائيلي ّ النار على الناس خلال مشاركتهم بمراسم تشييع شهداء في كفركلا

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-08

نواب المعارضة من معراب: المرشح الذي يحظى بتوافق كبير هو قائد الجيش فقررنا دعمه لمنصب الرئاسة

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-27

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم الجمعة على قوات نيجيرية أودى بحياة 20 جنديًا

LBCI
أخبار دولية
10:59

الأمن السوريّ يفض اعتصامًا في دمشق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:49

قاليباف: ايران لا تنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
08:33

كفركلا تشيّع 25 شهيدًا من أبنائها

LBCI
أخبار لبنان
06:04

الراعي: آن الأوان لأن يستعيد لبنان دوره العربيّ ويعود إلى موقعه الطبيعيّ

LBCI
أخبار دولية
03:48

الشرع يدعو الى "الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي" في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:28

رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للـLBCI: الدمار في الجنوب مفجع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

للرياضيات اللبنانيات: كل عام وأنتن أقوى!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

الأجواء الرمضانية متواصلة في الـForum De Beyrouth

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

لبنانية تعمل Bodyguard لنائب في البرلمان... تعرّفوا إلى سهام القصير!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

القبطانة الإماراتية سحر راستي تكسر كل الحواجز وتقول لكل إمرأة: "كوني إنتي"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

لبنانية تعمل Bodyguard لنائب في البرلمان... تعرّفوا إلى سهام القصير!

LBCI
أمن وقضاء
15:48

إشكال مسلح في عكار... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
صحف اليوم
16:09

إحباط عملية تهريب 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان! (الشرق الأوسط)

LBCI
أمن وقضاء
15:22

الجيش: تفكيك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا (صور)

LBCI
حال الطقس
03:09

طقس مستقر ودافئ اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

احتياطي أميركيّ من نوع جديد... لا ذهب ولا دولار

LBCI
خبر عاجل
11:41

الوكالة الوطنية: وفاة الجندي في الجيش اللبناني جراء أزمة قلبية بعدما اطلق الجيش الاسرائيلي ّ النار على الناس خلال مشاركتهم بمراسم تشييع شهداء في كفركلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

القبطانة الإماراتية سحر راستي تكسر كل الحواجز وتقول لكل إمرأة: "كوني إنتي"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More