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لهذا السبب... ميتروفيتش يغيب عن تمارين الهلال السعودي!

2025-03-10 | 06:37
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لهذا السبب... ميتروفيتش يغيب عن تمارين الهلال السعودي!

أعلن نادي الهلال السعودي في بيان أن الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش غاب عن تمارين فريقه يوم الأحد بسبب اضطراب في النبض.

وكتب صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم "فضّل الجهاز الطبي إراحة اللاعب ألكسندر ميتروفيتش عن تدريبات يوم الأحد بسبب شعوره بإجهاد بسيط واضطراب في النبض".

وتابع البيان أن هداف فولهام الإنكليزي السابق "سيخضع لمتابعة دقيقة من المختصين على أن يتم تقييم حالته بشكل مستمر".

وبعد غيابه لمدة شهرين بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، عاد اللاعب البالغ 30 عاما وسجل بعد نزوله بديلا خلال فوز الهلال على الفيحاء 2-0 الجمعة في الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن صاحب الضربات الرأسية المميزة نقل إلى مستشفى في الرياض فجر الأحد بسبب الإجهاد، وأوصى الطبيب المعالج بالراحة التامة للاعب حتى زوال الإجهاد والتعب.

وظهر ميتروفيتش في مقطع فيديو قصير داخل المستشفى وهو يقول "أنا بخير".

ويستضيف الهلال حامل الرقم القياسي في دوري أبطال آسيا الثلاثاء باختاكور الأوزبكي محاولا تعويض خسارته 0-1 في ذهاب ثمن النهائي.

وانضم ميتروفيتش إلى الهلال في آب 2023 بصفقة مقدرة بخمسين مليون يورو (نحو 54 مليون دولار)، وسجل له حتى الآن 61 هدفا في 68 مباراة.

وخاض هذا الموسم 25 مباراة سجل فيها 21 هدفا في جميع المسابقات.

المصدر: فرانس برس
 
 
 
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