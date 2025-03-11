بعد مشاركته في كرنفال ريو... انتقادات لاذعة تطال نيمار

تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا العائد أخيرا إلى ناديه الأم سانتوس بعد إنهاء تعاقده مع الهلال السعودي لانتقادات لاذعة في بلده بسبب غيابه عن مباراة حاسمة الأحد، بعد أيام قليلة من مشاركته في كرنفال ريو دي جانيرو.



وفي التفاصيل، جلس نيمار بسبب شعوره بآلام في فخذه الأيسر على مقاعد البدلاء طوال دقائق مباراة فريقه أمام كورينثيانز في نصف نهائي بطولة ساو باولو.



وأوضح نيمار، العائد من إصابة خطيرة في ركبته اليسرى ابعدته عن الملاعب لفترة طويلة، عبر حسابه على إنستغرام أنه بدأ يشعر بالألم الخميس.



وكان قد سبق لمدربه أن قرر اخراجه في الدقيقة 76 أمام ريد بول براغانتينو في الدور ربع النهائي في الثاني من آذار، كإجراء احترازي بعدما شعر بآلام في الفخذ ذاته.



ومع ذلك، حضر نيمار في اليوم التالي عروض مدارس السامبا في ريو دي جانيرو، الأمر الذي عرّضه للانتقادات مجددا بسبب أسلوب حياته، رغم انه قام بهذه الرحلة خلال أيام العطلة الممنوحة له من قبل ناديه. (...)



وفي وقت لم يعلن النادي أو اللاعب عن أي تفاصيل حول طبيعة الإصابة، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الإصابة كانت عبارة عن ورم بسيط في الفخذ.



ومن ناحيته، قال نيمار بعد هزيمة فريقه الأحد "للأسف هذا جزء من كرة القدم... اليوم لم يكن ذلك ممكنا، سنعود بشكل أقوى".



وبعد رحلته إلى كرنفال ريو، تدرّب النجم البرازيلي بشكل طبيعي الأربعاء، وحسب قوله فإن الإصابة التي أبعدته عن مباراة نصف النهائي ضد كورينثيانز حدثت الخميس، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس". (...)



