بعد التكهنات الكثيرة حول مستقبله... كيميش يمدد عقده مع بايرن ميونيخ

مدد لاعب وسط وقائد بايرن ميونيخ، يوزوا كيميش، عقده مع العملاق البافاري عقب تأهله الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.وصرّح كيميش بعد سؤاله عن مصير تمديد عقده الذي ينتهي في شهر حزيران المقبل: "سيحصل الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة"، في حين كشفت تقارير إعلامية أنه سيمدد عقده حتى عام 2029.ويأتي تمديد عقد نجم "دي مانشافت" بعد سلسلة خطوات أجرتها إدارة النادي على غرار تمديد عقد الحارس المخضرم مانويل نوير، وجمال موسيالا، والكندي ألفونسو ديفيس صاحب الهدف الثاني في مرمى ليفركوزن الثلاثاء.وبات كيميش الذي بلغ عامه الـ30، من ركائز بايرن ميونيخ، حيث يلعب في صفوفه منذ العام 2015 قادما من لايبزيغ بعدما بدأ مسيرته في صفوف فريق شتوتغارت للناشئين.المصدر: فرانس برس