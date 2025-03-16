"أن بي ايه": سلتيكس يفوز بحضور بورزينغيس وبريتشارد ينفرد برقم قياسي

تألق نجم الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس بعد غياب دام ثماني مباريات بسبب المرض وسجل 24 نقطة ليقود بوسطن سلتيكس حامل اللقب للفوز على مضيفه بروكلين نتس 115-113 السبت ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.



وساهم ايضا جيسون تايتوم بـ 20 نقطة مع ثماني متابعات وثماني تمريرات حاسمة لسلتيكس، فيما تألق ايضا بايتون بريتشارد مع 22 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء، مسجلا رقما قياسيا لأكبر عدد من التصويبات الثلاثية المسجلة من لاعب احتياطي في موسم واحد.



ولم يظهر بورزينغيس بجهوزية تامة منذ البداية لكنه بدأ في إيجاد ايقاعه تدريجيا خلال المباراة موضحا "في البداية، شعرت بأنني خارج الايقاع قليلا. التسديدات الاولى كانت غير دقيقة بعض الشيء، لكن مع تقدم المباراة بدأت أشعر بصورة أفضل. أنا سعيد للعودة".



وتابع بورزينغيس "لا أشعر أنني في افضل جهوزية بعد. كانت الاسابيع الماضية صعبة، لكن في هذا النوع من اللحظات عليك أن تقاتل لإظهار شيء ما. هذا ما حاولت القيام به وانا سعيد بحصد الفوز".



وسجل بريتشارد ثلاثيته الـ 219 هذا الموسم في الربع الاخير، ليصبح صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الثلاثيات المسجلة من لاعب بديل في موسم واحد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس". (...)



