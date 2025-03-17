بهدف واحد... ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على أتلانتا يونايتد

سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً قاد فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه أتلانتا يونايتد 2-1 في مدرجات "مرسيدس بنز ستاديوم"، ما سمح له بتصدر ترتيب المنطقة الشرقية للدوري الأميركي لكرة القدم.



وأدرك ميسي التعادل للضيوف في الدقيقة 20 بعدما أفتك الكرة من البولندي بارتوش سيلش وتلاعب بالإيرلندي ديريك وليامس قبل أن يضعها من فوق الحارس برادلي غوزان.



ورد ميسي على الهدف الافتتاحي المبكر لأصحاب الأرض، والذي سجله العاجي إيمانويل لاتي لاث بكرة رأسية بعد عرضية من الباراغوياني ميغيل ألميرون (11).



المصدر: فرانس برس