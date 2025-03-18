بسبب الإصابة.... ميسي يغيب عن مباراتي تصفيات كأس العالم أمام البرازيل وأوروغواي

غاب ليونيل ميسي عن تشكيلة مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني لمباراتي أوروغواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بسبب إجهاد عضلي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وسجل ميسي هدفا مذهلا في فوز إنتر ميامي 2-1 على أتلانتا يونايتد في الدوري الأميركي للمحترفين الأحد لكنه شعر بآلام عضلية وفقا لوسائل إعلام محلية.



ونتيجة لذلك، تم استبعاد المهاجم ميسي من تشكيلة الأرجنتين يوم الاثنين وسيبقى في الولايات المتحدة للتعافي.



وتتوجه الأرجنتين، التي تتصدر ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 25 نقطة بعد 12 مباراة، إلى أوروغواي صاحبة المركز الثاني يوم الجمعة.



وبعدها ستستضيف المنتخب البرازيلي في 25 آذار في غياب المهاجم نيمار الذي كان من المقرر أن يعود إلى المنتخب الوطني بعد غياب أكثر من عام لكنه استبعد من المباراة بعد تعرضه لإصابة عضلية.