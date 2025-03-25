دوري "أن بي ايه": أورلاندو ماجيك يلحق الخسارة الثالثة تواليا بليكرز

مني لوس أنجلوس ليكرز بخسارته الثالثة تواليا بسقوطه أمام أورلاندو ماجيك 106-118 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وساهم الثنائي الألماني فرانتس فاغنر وبابلو بانشيرو بفوز أورلاندو بتسجيلهما 32 و30 نقطة تواليا، في المقابل، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 32 نقطة وأضاف ليبرون جيمس 24.



وسقط ليكرز أيضا في المباراتين الأخيرتين له أمام ميلووكي باكس وشيكاغو بولز وذلك بعد ثمانية انتصارات تواليا.



ودخل ليكرز المباراة وهو يأمل ان يساهم الثلاثي المؤلف من دونتشيتش وجيمس والياباني روي هاشيمورا في تحقيق سلسلة من الانتصارات لكن ذلك لم يتحقق.



واعتبر دونتشيتش بأنه يتعين على ليكرز استعادة الزخم الذي تحلى به الفريق خلال سلسلة الانتصارات الثمانية تواليا والتي جعلت الفريق يحتل المركز الثاني في المنطقة الغربية قبل ان يتراجع حاليا الى المركز الرابع برصيد 43 فوزا مقابل 23 خسارة. (...)



