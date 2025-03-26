جلطة دموية في الساق تبعد ليلارد عن باكس لفترة غير محددة

تعرض داميان ليلارد، نجم نادي ميلووكي باكس، لجلطة دموية في ربلة ساقه اليمنى ستبعده عن الملاعب لفترة غير محددة.وأعلن نادي باكس في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، أن ليلارد يتناول الآن الدواء لتخفيف سماكة الدم من أجل تثبيت الجلطة.وأكد مدير عام النادي جون هورست في بيان أن "صحة داميان هي أولويتنا المطلقة وسندعمه خلال هذه العملية الأسبوعية التي تتضمن معايير صارمة لضمان عودته بأمان".وأضاف هورست: "استبعد الأطباء أن تتكرر حالته ونحن ممتنون لتمكننا من تشخيص هذه الحالة وعلاجها بسرعة، الأمر الذي يساعد داميان على التعافي".