قضية مثيرة للجدل تطال لاعبًا شهيرًا... وشقيقته غير الشقيقة تخرج عن صمتها

مثُل كواوتيموك بلانكو، لاعب كرة القدم الدولي السابق وحاكم ولاية موريلوس الأسبق، أمام الادعاء العام للرد على اتهام شقيقته غير الشقيقة له بـ"محاولة اغتصاب"، في قضية ذات خلفية سياسية.

ووصل بلانكو طواعية إلى مكتب المدعي العام الإقليمي الخميس، كما اقترحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم خلال مؤتمر صحافي عقدته صباحا.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، استنكر بلانكو، عضو حزب مورينا اليساري الحاكم الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان، "الانتقام السياسي" أمام الصحافة.

وكانت النيابة العامة في ولاية موريلوس (وسط المكسيك)، حيث وقعت الحادثة المزعومة في كانون الأول 2023، قدّمت طلبا إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن بلانكو كي تتم محاكمته أمام القضاء.

ورفض النواب الطلب خلال جلسة برلمانية ساخنة الأربعاء. لكن بعض النواب من حزب مورينا والأحزاب المتحالفة معه طالبوا بلانكو بالرد على الاتهامات.

وانتقدت شينباوم صباح الخميس الطريقة التي تم بها إجراء التحقيق لكنها قالت إنه يجب أن يستمر.

وقالت "سيكون من الجيد جدا، على سبيل المثال، أن يشهد كواوتيموك بلانكو أمام المدعي العام". في المقابل، دعت جماعات نسوية إلى تنظيم مظاهرة السبت للمطالبة برفع الحصانة عن بلانكو كي تتم محاكمته.

استهل بلانكو مسيرته الكروية عام 1992 مع نادي أميركا واعتزل معه عام 2016 بعدما تنقل بين عدة فرق محلية وأميركية، كما لعب مع بلد الوليد الإسباني على سبيل الإعارة (200-2002). ارتدى قميص بلاده خلال 119 مباراة دولية، سجل خلالها 38 هدفا.