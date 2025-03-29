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رياضة
إصابة بالفخذ تبعد أولمو عن برشلونة لهذه المدة
2025-03-29 | 05:53
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إصابة بالفخذ تبعد أولمو عن برشلونة لهذه المدة
تعرض داني أولمو، لاعب وسط برشلونة الإسباني، لإصابة في فخذه الأيمن ستبعده ثلاثة أسابيع عن ملاعب كرة القدم.
وأصيب أولمو في المباراة المؤجلة التي فاز خلالها نادي برشلونة على نادي أوساسونا 3-0 ضمن الدوري الإسباني.
وقال نادي برشلونة في بيان نقلته وكالة فرانس برس: "أكدت الفحوص التي خضع لها داني أولمو صباحا أنه يعاني من تمزق في العضلات المقربة لقدمه اليمنى ويحتاج نحو ثلاثة أسابيع للتعافي".
*
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