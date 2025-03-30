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تأهل كريس خوري وجاين عبود الى "غران بري اوروبا" في استونيا... تصنيفهما من بين افضل 32 لاعب ولاعبة

2025-03-30 | 02:54
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تأهل كريس خوري وجاين عبود الى "غران بري اوروبا" في استونيا... تصنيفهما من بين افضل 32 لاعب ولاعبة

في خطوة تعكس المستوى الرفيع لرياضة التايكواندو اللبنانية في كافة الفئات العمرية، تأهل لاعبا منتخب لبنان كريس خوري وجاين عبود للمشاركة في "غران بري اوروبا" الذي سيقام في استونيا في 6 و7 نيسان المقبل.

ونجح خوري وعبود في التأهل الى هذا الاستحقاق الدولي الكبير بعدما تم تصنيفهما من بين افضل 32 لاعب ولاعبة في العالم في فئتيهما.

واوضح رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة انه يواكب تدريبات خوري وعبود المكثفة استعداداً للاستحقاق الدولي الكبير في أستونيا ومتمنياً التوفيق لهما ومشيداً بأدائهما العالي في البطولات المحلية والخارجية.

وختم ظريفة "خطتنا كلجنة ادارية رعاية جميع الفئات العمرية وتطوير اداء الجيل الواعد".
 
ويُذكر أن خوري وعبود يبلغان من العمر 13 سنة وينتميان إلى نادي المون لاسال.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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