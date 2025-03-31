بسبب الإصابة... غاتي يغيب عن يوفنتوس لهذه المدة

تعرض اللاعب في نادي يوفنتوس فيديريكو غاتي لإصابة في ساقه سيغيب على اثرها عن مباراة فريقه ضد روما نهاية الأسبوع في الدوري الإيطالي لكرة القدم.وقال نادي يوفنتوس في بيان إن "الفحوص التي خضع لها اللاعب صباح الإثنين كشفت عن كسر مفتوح لعظمة الشظية في ساقه اليسرى".وأشارت تقارير صحافية إلى أن غاتي سيغيب عن يوفنتوس لمدة شهر واحد على الأقل.المصدر: فرانس برس