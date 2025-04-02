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انهيار مفاجئ لبطلة تنس... ومشهد مؤثر يهزّ الجمهور (فيديو)

2025-04-02 | 13:51
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انهيار مفاجئ لبطلة تنس... ومشهد مؤثر يهزّ الجمهور (فيديو)

في مشهد مروّع شهدته بطولة كوبا كولسانيتاس في كولومبيا يوم الثلاثاء، انهارت لاعبة التنس البريطانية فران جونز بشكل مفاجئ خلال مباراتها، ما أثار قلق الجمهور واللجنة المنظمة على حدّ سواء.

وفقدت جونز توازنها ثمّ سقطت أرضًا على الملعب الترابي، بعدما بدت عليها علامات الإرهاق وصعوبة في التنفّس، بحسب ما أفادت به عدة تقارير صحفية. وهرعت منافستها، الأرجنتينية جوليا رييرا، لمساعدتها فورًا، قبل أن تُجبر جونز على الانسحاب من المباراة وتُنقل على كرسي متحرك إلى خارج الملعب.

وفي وقت لاحق، أصدرت اللجنة المنظمة للبطولة بيانًا عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، جاء فيه: "بسبب مشكلة صحية، اضطرت فرانسيسكا جونز إلى الانسحاب من مباراتها أمام جوليا رييرا، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى 6-2، 5-7، 5-3 لصالح اللاعبة الأرجنتينية. نتمنى للاعبة البريطانية الشابة الشفاء العاجل."

ولم تُعلَن بعد أي تفاصيل طبية دقيقة حول حالة جونز، البالغة من العمر 24 عامًا، والتي تُعدّ من أبرز النماذج الملهمة في عالم الرياضة، لا سيما أنّها وُلدت وهي تعاني من حالة وراثية نادرة تُعرف باسم "خلل التنسّج الظاهري والأطراف المشقوقة" .(Ectrodactyly Ectodermal Dysplasia)

وبسبب هذه الحالة، تفتقد جونز إصبعًا في كل يد، كما أنها تمتلك سبعة أصابع قدم فقط. ومع ذلك، لم تستسلم للظروف، بل حوّلت تحدّيها الجسدي إلى دافع للنجاح، وقالت في تصريح سابق عام 2021: "أحاول دائمًا أن أرى حالتي كميزة وليس كعائق. بالطبع مررت بلحظات صعبة، كما يحدث لأي لاعب تنس، لكن يمكن القول إنني أثبتُّ خطأ الأطباء، وربما خطأ كثيرين غيرهم."

تبقى جونز مثالاً حيًّا على الإرادة والعزيمة، وينتظر محبّوها من حول العالم أي تحديثات تطمئن على حالتها الصحية، وسط تمنيات واسعة بعودتها السريعة إلى الملاعب.

 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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