الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بطولة إسبانيا: صراع برشلونة وريال يخفي مواجهة ليفاندوفسكي ومبابي

2025-04-04 | 08:30
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بطولة إسبانيا: صراع برشلونة وريال يخفي مواجهة ليفاندوفسكي ومبابي

يخفي صراع برشلونة وريال مدريد مواجهة على لقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم بين المهاجمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كيليان مبابي.

ويتصدر ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا بفارق ثلاث عن مبابي مهاجم ريال.

ويخوض برشلونة مواجهة صعبة أمام ضيفه ريال بيتيس السادس السبت بعد ساعات قليلة من انتهاء مباراة ريال على ملعبه "سانتياغو برنابيو" وضيفه فالنسيا الخامس عشر الذي يصارع للبقاء في النخبة.

وسجل مبابي هدفين من ثلاثية الفوز الصعب على ليغانيس 3-2 الاسبوع الماضي، وردّ ليفاندوفسكي بثنائية من رباعية الفوز على الجار جيرونا 4-1.

ونجح برشلونة في سباق الأمتار الاخيرة واستطاع إيجاد مساحات وخلق فرص أكثر مقارنة بريال، ما يشرّع الباب أمام المهاجم البولندي لهز الشباك.

وقال ليفاندوفسكي: "في الدقائق الأخيرة، كانت المساحات أكثر وحصلنا على فرص أكثر للتسجيل. لو كان بامكاننا انهاء الكرات بشكل أفضل، لكنا سجلنا هدفا أو هدفين إضافيين". (...)

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

إسبانيا:

برشلونة

وريال

مواجهة

ليفاندوفسكي

ومبابي

LBCI التالي
استبعاد مبارزة أميركية لرفضها مواجهة منافسة متحولة جنسيا... هذا ما حصل (فيديو)
انهيار مفاجئ لبطلة تنس... ومشهد مؤثر يهزّ الجمهور (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-01-30

بطولة اسبانيا: بيدري يمدد عقده مع برشلونة حتى عام 2030

LBCI
رياضة
2025-01-21

بطولة إسبانيا: فياريال يحسم مواجهة المركز الخامس في أقل من نصف ساعة

LBCI
رياضة
2025-03-04

بطولة إسبانيا: إرجاء مباراة فياريال واسبانيول بسبب الأحوال الجوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-29

جنبلاط لا يخفي تشاؤمه من حروب قادمة في لبنان والمنطقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
11:30

استبعاد مبارزة أميركية لرفضها مواجهة منافسة متحولة جنسيا... هذا ما حصل (فيديو)

LBCI
رياضة
2025-04-02

انهيار مفاجئ لبطلة تنس... ومشهد مؤثر يهزّ الجمهور (فيديو)

LBCI
رياضة
2025-04-02

"لولا الرياضة لكنتُ مجرما على الأرجح"... هذا ما قاله البطل الأولمبي تيبوغو

LBCI
رياضة
2025-03-31

بسبب الإصابة... غاتي يغيب عن يوفنتوس لهذه المدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-03-20

خامنئي: الضربات الأميركية على اليمن "جريمة ينبغي التصدي لها"

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-05

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه مواطن على الطريق المؤدية من تل النحاس إلى كفركلا

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-03

ترقية العميد الركن فادي مخول إلى رتبة لواء وتعيينه مفتشًا عامًا وعضوًا في المجلس العسكري

LBCI
أخبار دولية
2025-01-27

إيطاليا تؤيد انضمام السعودية لبرنامج القتال الجوي العالمي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:03

جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
06:12

وزير خارجية بريطانيا: مناقشات بين لندن وواشنطن للتوصل لاتفاق اقتصادي

LBCI
أخبار دولية
06:09

كندا: العلاقات مع الولايات المتحدة لن تعود لسابق عهدها بعد الرسوم الجمركية

LBCI
اقتصاد
05:13

تسليم وتسلم في مصرف لبنان... كريم سعيد: الأولوية يجب أن تكون لسداد ودائع صغار المودعين

LBCI
أمن وقضاء
02:25

غارة إسرائيلية على صيدا... واستشهاد مسؤول في حركة حماس

LBCI
أخبار دولية
00:54

ترامب: هبوط الأسواق بسبب فرض الرسوم الجمركية أمر متوقع

LBCI
أخبار دولية
13:47

تل أبيب تمارس سياسة الضغوط في الساحة السورية أيضًا…

LBCI
أخبار دولية
13:42

بنيامين نتنياهو في المجر متحديًا قرار الجنائية الدولية بتوقيفه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لبنان يحاول إستيعاب الضغوط الأميركية القصوى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:49

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
خبر عاجل
14:54

تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران تعيد تقويم سياساتها تجاه وكلائها بالمنطقة وقررت سحب قواتها من اليمن ووقف دعمها للحوثيين

LBCI
خبر عاجل
02:18

معلومات للـLBCI: المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أوقف كريم سلام بناء على الإخبار المقدم من النائب فريد البستاني لكنه لم يوقف ولم يستدع شقيقه الوزير السابق أمين سلام وإذا تم استدعاء أمين سلام فسيكون ذلك بناء على معطيات وردت لدى قاضي التحقيق

LBCI
آخر الأخبار
20:10

غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت شقه سكنية في منطقة دلاعه - صيدا

LBCI
أمن وقضاء
03:21

الجيش: ضبط شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والمخدرات في بعلبك

LBCI
اقتصاد
05:13

تسليم وتسلم في مصرف لبنان... كريم سعيد: الأولوية يجب أن تكون لسداد ودائع صغار المودعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

هكذا اخترق اللبنانيون نظام Apple... فشكرتهم الشركة

LBCI
خبر عاجل
02:42

أدرعي: قضينا على قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More