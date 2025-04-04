بطولة إسبانيا: صراع برشلونة وريال يخفي مواجهة ليفاندوفسكي ومبابي

يخفي صراع برشلونة وريال مدريد مواجهة على لقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم بين المهاجمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كيليان مبابي.



ويتصدر ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا بفارق ثلاث عن مبابي مهاجم ريال.



ويخوض برشلونة مواجهة صعبة أمام ضيفه ريال بيتيس السادس السبت بعد ساعات قليلة من انتهاء مباراة ريال على ملعبه "سانتياغو برنابيو" وضيفه فالنسيا الخامس عشر الذي يصارع للبقاء في النخبة.



وسجل مبابي هدفين من ثلاثية الفوز الصعب على ليغانيس 3-2 الاسبوع الماضي، وردّ ليفاندوفسكي بثنائية من رباعية الفوز على الجار جيرونا 4-1.



ونجح برشلونة في سباق الأمتار الاخيرة واستطاع إيجاد مساحات وخلق فرص أكثر مقارنة بريال، ما يشرّع الباب أمام المهاجم البولندي لهز الشباك.



وقال ليفاندوفسكي: "في الدقائق الأخيرة، كانت المساحات أكثر وحصلنا على فرص أكثر للتسجيل. لو كان بامكاننا انهاء الكرات بشكل أفضل، لكنا سجلنا هدفا أو هدفين إضافيين". (...)



