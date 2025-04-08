قضية داني ألفيش تعود إلى الواجهة... تطورات جديدة وهذه التفاصيل!

أعلنت الشابة التي اتهمت داني ألفيش باغتصابها أنها ستستأنف قرار المحكمة بعد إلغائها حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بحق نجم برشلونة الاسباني بتهمة الاغتصاب.



وقالت إيستر غارسيا محامية المدعية للصحافيين إن هذا الاستئناف الذي يأتي في أعقاب الاستئناف الذي أعلنته النيابة العامة الكاتالونية الأربعاء الماضي، "تم عرضه سابقا، وتم تقديمه اليوم"، مضيفةً: "لا أستطيع أن أعطي أسباب هذا الاستئناف لأسباب استراتيجية".



وبرأت محكمة الاستئناف في برشلونة في 28 آذار الماضي ألفيش الذي حكم عليه ابتدائيا بالسجن أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، مشيرة إلى افتقار الجهة المدعية إلى "الموثوقية".



وكان ألفيش قد حصل على إطلاق سراح مشروط لمدة عام وبكفالة بلغت مليون يورو (1.1 مليون دولار أميركي) في انتظار الاستئناف الذي أبطل إدانته، بعد أن أمضى 14 شهرًا في السجن.



المصدر: فرانس برس