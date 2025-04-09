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فولر يمدد عقده مع المنتخب الألماني حتى كأس أوروبا 2028

2025-04-09 | 08:16
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فولر يمدد عقده مع المنتخب الألماني حتى كأس أوروبا 2028

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الأربعاء أن مديره الرياضي ومهاجمه الدولي السابق المتوّج بكأس العالم 1990 رودي فولر مدد عقده حتى كأس أوروبا 2028، من أجل مواصلة عمله إلى جانب المدرب يوليان ناغلسمان.

وتم توقيع تمديد عقد فولر في نهاية آذار، بعد تأهل ألمانيا إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية على حساب إيطاليا، وهي بطولة مصغرة تستضيف ألمانيا أدوارها النهائية في بداية حزيران بين ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ وملعب نيكارشتاديون في شتوتغارت.

وبعد إقالة هانزي فليك في العاشر من أيلول 2023، تولى فولر منصب المدرب المؤقت لمباراة ودية ضد فرنسا، بعد أن تم تعيينه مديرا رياضيا في شباط من العام ذاته، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتولى ناغلسمان، المدرب السابق لبايرن ميونيخ، منصبه في نهاية أيلول 2023 ومدد عقده على رأس المنتخب الوطني مرتين، وشكّل مع فولر ثنائيا متناغما نجح تدريجيا في تحويل ألمانيا إلى منتخب قوي.
 
 
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