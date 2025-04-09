بطولة ألمانيا: أوباميكانو يشارك في تمارين الجري استعدادا لعودته إلى بايرن

شارك المدافع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو الأربعاء في تمارين الجري مع فريقه بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم في خطوة أولى نحو عودته إلى الملاعب، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وقال بايرن في بيان "أخبار جيدة: دايو أوباميكانو أكمل أولى لفاته بالجري على ملاعب التدريب للمرة الأولى منذ إصابته في الركبة".



وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من خسارة بايرن على أرضه أمام إنتر الإيطالي 1-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكان أوباميكانو قد سجّل في 23 آذار ركلة الترجيح الحاسمة التي منحت فرنسا التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام كرواتيا، لكنه عاد إلى ناديه مصابا.



وأضاف البيان "أوباميكانو خطا خطوة أولى نحو العودة"، في وقت يخوض فيه بايرن سباقا حاسما في نهاية الموسم، حيث يتصدر ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب قبل ست مراحل من النهاية، كما يستعد لخوض مباراة الإياب الحاسمة في دوري الأبطال الأربعاء المقبل على ملعب "جوزيبي مياتسا" في ميلانو.



وعلى مستوى المنتخب، تستعد فرنسا لخوض الدور نصف النهائي من دوري الأمم أمام إسبانيا في 5 حزيران في مدينة شتوتغارت الألمانية، على أن تلعب بعدها بثلاثة أيام إما المباراة النهائية أو مباراة تحديد المركز الثالث.



وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن "أوبا" خضع لعملية جراحية لتنعيم الغضروف، ما ساعده على العودة السريعة إلى الجري، أما عودته للمباريات فستعتمد، وفقا للصحيفة، على كيفية استجابة الركبة اليسرى لأحمال التدريب.



