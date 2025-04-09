بعثة لبنان للتايكواندو تتألق في استونيا... كريس خوري في المرتبة الثانية

تألقت بعثة لبنان للتايكواندو التي تتألف من اللاعب الناشئ كريس خوري واللاعبة الناشئة جاين عبود، ومدرب منتخب لبنان، الايراني بطل العالم السابق فرزاد عبداللهي، في "غران بري أوروبا" الذي اقيم في استونيا.

وقد احتل اللاعب الناشئ خوري المرتبة الثانية عن فئة ٤٨ كلغ بعدما قدّم اداء شرسا، واظهر تقنيات متقدمة، وعكس المستوى الرفيع الذي بلغتة هذه الرياضة في لبنان.

وبذلك يكون خوري ضمن تأهله الى نهائيات غراند بري العالم، كما خاضت اللاعبة عبود مبراياتها عن فئة ٣٧ كلغ بنفس الاداء ولكن لم يحالفها الحظ.

وكان خوري وعبود تأهلا الى هذا الاستحقاق الدولي الكبير بعدما تم تصنيفهما من بين افضل 32 لاعب ولاعبة في العالم عن فئتيهما.