ليفربول يواجه يوكوهاما الياباني في جولته الآسيوية التحضيرية للموسم المقبل

أعلنت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم الخميس أن ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز، سيخوض المباراة الأولى له في اليابان في وقت لاحق من هذا العام وستكون ودية استعدادية للموسم الجديد ضد يوكوهاما إف-مارينوس.



ويبدأ ليفربول جولته الآسيوية في تموز والتي ستأخذه أيضًا إلى هونغ كونغ.



وحل يوكوهاما الذي يشرف على تدريبه ستيف هولاند، مساعد المدرب السابق لمنتخب الأسود الثلاثة غاريث ساوثغيت، وصيفًا لمسابقة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي عندما كان يدربه لاعب ليفربول السابق الدولي الاسترالي هاري كيويل.



ويُذكر أن المدرب الحالي لتوتنهام الإنكليزي الأسترالي أنج بوستيكوغلو كان من بين المدربين السابقين ليوكوهاما مارينوس.



وستُقام المباراة في 30 تموز على ملعب نيسان في يوكوهاما الذي يتسع لأكثر من 70 ألف متفرج والذي استضاف المباراة النهائية لكأس العالم 2002.



وينطلق الموسم الجديد للدوري الإنكليزي الممتاز في 16 آب، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".