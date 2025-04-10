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رياضة
صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول
2025-04-10 | 06:15
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صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول
أحرز ليفربول تقدماً في محادثات تجديد عقد هدافه الدولي المصري محمد صلاح، وذلك وفق تقارير صدرت الأربعاء الماضي.
وينتهي عقد صلاح بنهاية هذا الموسم، إلى جانب زميليه في ليفربول قائده قطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك وترنت ألكسندر-أرنولد، بحسب وكالة فرانس برس.
وارتبط اسم صلاح مرتين بانتقال إلى السعودية، لكنه لطالما أوضح أن خياره المفضل هو البقاء في ليفربول.
*
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