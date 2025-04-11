الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

"دون ليو"... وفاة مدرب ريال مدريد السابق ليو بينهاكر عن 82 عاما

2025-04-11 | 02:55
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"دون ليو"... وفاة مدرب ريال مدريد السابق ليو بينهاكر عن 82 عاما

توفي مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الهولندي ليو بينهاكر يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 82 عاما.

وأشرف بينهاكر على النادي بين عامي 1986 و1989، وفي مرور ثان عام 1992، وقاده للفوز بـ6 ألقاب في 4 أعوام، منها لقب الدوري ثلاث مرات تواليا بين 1987 و1989، ما أكسبه لقب "دون ليو".

وقال نادي ريال في بيان نقلته وكالة فرانس برس: "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن أسفهم العميق لرحيل ليو بينهاكر، المدرب التاريخي لريال مدريد الذي قاد فريقنا بين عامي 1986 و1989، وفي عام 1992".

وأضاف البيان: "يتقدم نادي ريال مدريد بخالص تعازيه ومواساته لعائلته وأنديته وجميع محبيه".

ودرّب بينهاكر عدة أندية أوروبية، أبرزها أياكس أمستردام الذي قاده لإحراز لقب الدوري الهولندي مرتين (1980 و1990) وفينورد المتّوج معه عام 1999، حيث بات أول مدرب يحقق هذا الإنجاز مع الغريمين.

وقال أياكس في بيان: "تلقّى أياكس نبأ وفاة ليو بينهاكر، يوم الخميس، ببالغ الحزن والأسى"، مضيفاً: "كان بينهاكر من دون أدنى شك أحد أنجح المدربين الهولنديين وأكثرهم تألقا في التاريخ".

وأشرف بينهاكر على تدريب منتخب بلاده في مونديال إيطاليا 1990 حيث خرج من ثمن النهائي، ومنح ترينيداد وتوباغو أول تأهل إلى نهائيات كأس العالم (2006)، وبولندا أول مشاركة في كأس أوروبا (2008)، إضافة إلى المنتخب السعودي.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

ليو"...

مدريد

السابق

بينهاكر

LBCI التالي
شرقي ينقذ ليون من الخسارة أمام يونايتد في اللحظات الأخيرة
صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-02-06

"يا لها من رحلة"... نجم ريال مدريد السابق البرازيلي مارسيلو يعتزل اللعب

LBCI
رياضة
2025-01-17

وفاة دنيس لو لاعب يونايتد السابق عن عمر 84 عاما

LBCI
رياضة
2025-03-25

ريال مدريد يقترب من ضم ألكسندر-أرنولد

LBCI
فنّ
2025-02-24

وفاة روبرتا فلاك صاحبة أغنية "كيلينغ مي سوفتلي" عن 88 عاما

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
05:46

محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول لهذه المدة

LBCI
رياضة
04:03

شرقي ينقذ ليون من الخسارة أمام يونايتد في اللحظات الأخيرة

LBCI
رياضة
2025-04-10

صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول

LBCI
رياضة
2025-04-10

ليفربول يواجه يوكوهاما الياباني في جولته الآسيوية التحضيرية للموسم المقبل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
00:39

متحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تمنح المحادثات مع الولايات المتحدة "فرصة حقيقية" وطهران تنوي تقييم نوايا الطرف الآخر في اجتماع السبت

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-09

بري يدعو الى جلسة مشتركة للجان يوم الأربعاء

LBCI
أمن وقضاء
07:51

في بصاليم – المتن... اتلاف كميّة من المخدّرات المضبوطة

LBCI
آخر الأخبار
08:58

مريض بحاجة إلى دم من فئة AB+ في مستشفى جبل لبنان... للتبرع الاتصال على الرقم 70900161

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:54

مجلس الوزراء يستكمل النقاش في قانون اصلاح المصارف واعادة تنظيمها...

LBCI
أخبار لبنان
07:53

البيطار استجوب اللواءين إبراهيم وصليبا في جلستين منفصلتين... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
07:21

حرب غزة على طاولة منتدى أنطاليا.. وهذه ابرز المواقف

LBCI
أخبار دولية
07:15

الاتحاد الاوروبي يعلق التدابير المضادة لرسوم ترمب لاتاحة الفرصة للتفاوض

LBCI
اقتصاد
06:32

حيدر ترأس اجتماع لجنة المؤشر: بدأنا بتحضير المراسيم التطبيقية لنظام التقاعد

LBCI
أخبار لبنان
05:58

عون زار النافعة ومرفأ بيروت: من يغطّي الفساد هو مشارك فيه

LBCI
أخبار دولية
05:42

لافروف: العودة لحدود 1991 مع أوكرانيا أصبح مستحيلا

LBCI
أخبار دولية
04:07

رئيس الوزراء الإسباني: التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تعيق التعاون

LBCI
أخبار دولية
15:08

ترامب يشير إلى تقدم في محادثات رهائن غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:39

منخفض جوي يؤثر على لبنان... وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين

LBCI
اقتصاد
02:05

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

حلحلة في الخلاف حول قانون دعم صندوق التعويضات ورواتب المتقاعدين في التعليم الخاص

LBCI
أخبار دولية
23:26

وصول حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
00:52

تحطم مروحية في نهر هدسون في نيويورك (صور وفيديو)

LBCI
أخبار لبنان
15:53

كلام منسوب لرئيس الحكومة عن تأجيل الانتخابات البلدية... هذه صحته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تراشق بين وسائل الإعلام والعين على القضاء

LBCI
أخبار لبنان
01:26

جنبلاط: للوقوف دقيقة صمت وتأمل ومراجعة بدل إعطاء الدروس في كيفية التصرف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More