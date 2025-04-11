"دون ليو"... وفاة مدرب ريال مدريد السابق ليو بينهاكر عن 82 عاما

توفي مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الهولندي ليو بينهاكر يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 82 عاما.



وأشرف بينهاكر على النادي بين عامي 1986 و1989، وفي مرور ثان عام 1992، وقاده للفوز بـ6 ألقاب في 4 أعوام، منها لقب الدوري ثلاث مرات تواليا بين 1987 و1989، ما أكسبه لقب "دون ليو".



وقال نادي ريال في بيان نقلته وكالة فرانس برس: "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن أسفهم العميق لرحيل ليو بينهاكر، المدرب التاريخي لريال مدريد الذي قاد فريقنا بين عامي 1986 و1989، وفي عام 1992".



وأضاف البيان: "يتقدم نادي ريال مدريد بخالص تعازيه ومواساته لعائلته وأنديته وجميع محبيه".



ودرّب بينهاكر عدة أندية أوروبية، أبرزها أياكس أمستردام الذي قاده لإحراز لقب الدوري الهولندي مرتين (1980 و1990) وفينورد المتّوج معه عام 1999، حيث بات أول مدرب يحقق هذا الإنجاز مع الغريمين.



وقال أياكس في بيان: "تلقّى أياكس نبأ وفاة ليو بينهاكر، يوم الخميس، ببالغ الحزن والأسى"، مضيفاً: "كان بينهاكر من دون أدنى شك أحد أنجح المدربين الهولنديين وأكثرهم تألقا في التاريخ".



وأشرف بينهاكر على تدريب منتخب بلاده في مونديال إيطاليا 1990 حيث خرج من ثمن النهائي، ومنح ترينيداد وتوباغو أول تأهل إلى نهائيات كأس العالم (2006)، وبولندا أول مشاركة في كأس أوروبا (2008)، إضافة إلى المنتخب السعودي.