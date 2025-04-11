شرقي ينقذ ليون من الخسارة أمام يونايتد في اللحظات الأخيرة

سجل الجزائري الأصل ريان شرقي هدف التعادل 2-2 الذي أنقذ فريقه ليون الفرنسي من الخسارة خلال المباراة التي جمعته بمانشستر يونايتد في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.



وافتتح ليون التسجيل عبر الأرجنتيني تياغو ألمادا (26) وعادل الفرنسي ليني يورو ليونايتد (45+5)، قبل أن يسجل البديل جوشوا زيركسي التقدم ليونايتد (88)، ثم ينقذ شرقي ليون من الخسارة (90+5).



وعادل شرقي النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة حين تابع كرة تصدى لها الحارس أونانا بعد تسديدة لكنها تهيأت أمام الجزائري الأصل وأودعها في الشباك (90+5).

وفي أول مواجهة بين الفريقين منذ لقائهما في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2008 الذي توّج يونايتد بلقبه، خرج "الشياطين الحمر" بتعادل كما فعلوا في أرض ريال سوسييداد الإسباني (1-1) ضمن ذهاب ثمن النهائي قبل الفوز 4-1 إيابا.



المصدر: فرانس برس