محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول لهذه المدة

جدد النجم المصري محمد صلاح عقده مع ليفربول لمدة موسمين إضافيين حتى 30 حزيران 2027.



وقال صلاح للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "بالطبع أنا متحمس للغاية. لدينا فريق رائع الآن. قبل ذلك، كان لدينا فريق رائع أيضا. لكنني وقّعت لأنني أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم".



وأضاف صلاح "إنه لأمر رائع، لقد قضيت أفضل سنواتي هنا. لعبت ثمانية أعوام، وآمل أن تكون عشرة. أستمتع بحياتي هنا، وأستمتع بكرة القدم. لقد عشت أفضل سنوات مسيرتي".



وتابع: "أود أن أقول للجماهير، إنني سعيد جدا لوجودي هنا. وقّعت هنا لأنني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالعديد من الألقاب الكبيرة معا. استمروا في دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب في المستقبل".



المصدر: فرانس برس