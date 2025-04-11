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رياضة
اتهامات صادمة تلاحق اللاعب الفرنسي ديميتري باييت... إليكم التفاصيل!
2025-04-11 | 13:26
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اتهامات صادمة تلاحق اللاعب الفرنسي ديميتري باييت... إليكم التفاصيل!
قدّمت امرأة برازيلية تدّعي أنها كانت على علاقة عاطفية مع لاعب كرة القدم الفرنسي الدولي السابق ديميتري باييت، بشكوى ضده بتهمة "العنف الجسدي والنفسي"، بحسب تقرير اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس".
وقال المتحدث باسم الشرطة المدنية في ريو لوكالة "فرانس برس": "سُجّلت الشكوى في مركز شرطة متخصص في دعم النساء، والتحقيق جار تحت طابع السرية".
وبحسب محضر الشرطة المؤرخ بتاريخ 29 آذار،
أفادت "لاريسا فيراري" بأنها تعرّضت لـ"الاعتداء" من قبل باييت، ما ترك آثارا جسدية على جسدها، مشيرة إلى تعرضها لـ"عنف جسدي وأخلاقي ونفسي وجنسي".
وحاولت وكالة "فرانس برس" التواصل مع باييت وناديه الحالي، لكن لم تتلقَ أي رد حتى الآن.
وقالت لاريسا البالغة من العمر 28 عاما، إنها تعرّفت على باييت عبر إنستغرام في آب الماضي، ونشأت بينهما لاحقا علاقة عاطفية.
وأضافت لاريسا: "في كانون الأول، نشب أول خلاف بيننا، وبدأ يهددني قائلا إنه سيعاقبني. كان يطلب مني إثبات حبي له والذي كان يتضمن الإهانة (...)".
كما زعمت لاريسا أن باييت كان أحيانا "يدفعها" و"يدوس عليها".
وبحسب تقرير آخر، قالت لاريسا إنها تعاني من اضطراب الشخصية الحدّية، وهو اضطراب يتميّز بفرط الحساسية وعدم الاستقرار العاطفي في العلاقات، وقد طلبت من الشرطة توفير الحماية لها من باييت.
*
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