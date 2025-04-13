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رياضة
الألماني مارتنز يحطم الرقم القياسي لسباق 400 م حرة
2025-04-13 | 04:00
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الألماني مارتنز يحطم الرقم القياسي لسباق 400 م حرة
حطم البطل الأولمبي الألماني لوكاس مارتنز السبت الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م حرة للرجال، العائد إلى عام 2009، وذلك خلال مشاركته في بطولة ستوكهولم المفتوحة.
وسجل السباح، البالغ من العمر 23 عاما، زمناً قدره 3 دقائق و39.96 ثانية، متفوقا بفارق 0.11 ثانية على الرقم القياسي السابق الذي حققه مواطنه بول بيدرمان خلال بطولة العالم في روما في تموز2009.
ويُذكر أن توقيت بيدرمان البالغ 3:40.07 سُجّل أثناء ارتدائه بذلة سباحة مصنوعة من مادة البولي يوريثين، والتي حُظرت لاحقا في المنافسات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وكان مارتنز توّج بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس العام الماضي في نفس المسافة بزمن 3:41.78، وكان أفضل رقم شخصي له حتى الآن هو 3:40.33 والذي حققه في بطولة ألمانيا لعام 2024.
*
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