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الهولندي فيرجيل فان دايك يجدد عقده لعامين مع ليفربول

2025-04-17 | 07:00
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الهولندي فيرجيل فان دايك يجدد عقده لعامين مع ليفربول

وقّع الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم، على عقد جديد لعامين، وفقا لما أعلنه النادي الخميس.

وسار فان دايك الذي أصبح ركيزة أساسية في صفوف ليفربول منذ انضمامه عام 2018، على خطى المهاجم الدولي المصري محمد صلاح الذي مدد عقده قبل ستة أيام لعامين أيضا.

وقال المدافع الدولي الهولندي "أنا سعيد جدا وفخور للغاية (...) وأضاف "إنه شعور بالفخر، شعور بالفرح. إنه أمر لا يُصدّق. الرحلة التي خضتها حتى الآن في مسيرتي، وأن أتمكن من تمديدها لعامين إضافيين مع هذا النادي، أمر رائع، وأنا سعيد جدا".

وتمتع فان دايك بدور كبير في عودة ليفربول إلى قمة كرة القدم الإنكليزية والأوروبية منذ انضمامه قادما من ساوثمبتون في كانون الثاني 2018.

وخاض فان دايك حتى الآن 314 مباراة بقميص ليفربول، حقق خلالها لقب الدوري، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنكليزي، كأس الرابطة مرتين، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
 
 
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