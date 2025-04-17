نيمار يصاب مجددا في أول مباراة له أساسيا في الدوري البرازيلي

تعرض نجم سانتوس نيمار لإصابة جديدة في فخذه الأيسر وغادر الملعب وهو يبكي الأربعاء خلال مباراة فريقه ضد أتلتيكو مينيرو في المرحلة الرابعة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.



وفي أول مباراة له مع سانتوس في الدوري هذا العام، أمضى نيمار 34 دقيقة فقط على أرض الملعب قبل أن يضطر الى الخروج بسبب الإصابة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وتلقى الدولي البرازيلي البالغ من العمر 33 عاما العلاج وسُمح له في البداية بالبقاء على أرض الملعب، لكن بعد عشر دقائق ترك مكانه للأرجنتيني بنجامين رولهايسر تحت تصفيقات لمشجعي الفريق.



وكان نيمار قد تعرض لإصابة في فخذه الأيسر في الثاني من آذار الماضي خلال مباراة ربع نهائي بطولة ولاية ساو باولو أمام براغانتينو، فأبعدته عن نصف النهائي وتشكيلة منتخب بلاده لمباراتيه في تصفيات كأس العالم 2026 ضد كولومبيا والأرجنتين.

