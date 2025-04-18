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رياضة
بطولة إنكلترا: ليفربول ليس بحاجة الى تغييرات كبيرة حسب مدربه سلوت
2025-04-18 | 07:19
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بطولة إنكلترا: ليفربول ليس بحاجة الى تغييرات كبيرة حسب مدربه سلوت
يعتقد المدرب الهولندي لليفربول متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم أرنه سلوت أن الحفاظ على تشكيلة الفريق القريب بقوة من التتويج باللقب أهم من التعاقدات الجديدة الكبيرة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتعززت خطط الريدز للموسم المقبل بتجديد نجميه الدوليين المصري محمد صلاح وقائده الهولندي فيرجيل فان دايك لعقديهما لمدة عامين في أنفيلد خلال الأسبوع الماضي.
ويبقى مستقبل المدافع ترنت ألكسندر-أرنولد غير محسوم وسط تقارير قوية تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
وصرح فان دايك قبل توقيع عقده الجديد أنه يتوقع "صيفًا حافلًا" في سوق الانتقالات من الريدز.
والصفقة الوحيدة التي أبرمها سلوت في موسمه الأول مع الفريق كانت الايطالي فيديريكو كييزا الذي لعب دورًا هامشيًا.
ومع تفوق ليفربول بفارق 13 نقطة في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز، يشعر المدرب الهولندي بالرضا عن التشكيلة الحالية.
ويمكن لليفربول أن يحسم اللقب الأحد إذا فاز على ليستر سيتي وخسر أرسنال خارج أرضه أمام إبسويتش تاون.
وعاد ألكسندر-أرنولد إلى التدريبات بعد إصابة في الكاحل وأشاد سلوت بالكفاءة "المذهلة" للظهير الأيمن، ورفض التخلي عن أمله في الاحتفاظ باللاعب الدولي الإنكليزي.
*
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