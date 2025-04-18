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رياضة
كورينثيانز البرازيلي يقيل مدربه الأرجنتيني دياز
2025-04-18 | 09:00
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كورينثيانز البرازيلي يقيل مدربه الأرجنتيني دياز
أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس إقالة مدربه الأرجنتيني رامون دياز بعد بداية موسم محبطة، إذ حصد الفريق أربع نقاط فقط خلال أول أربع مباريات في الدوري البرازيلي.
وقاد دياز الفريق للفوز بلقب بطولة باوليستا في نهاية آذار لكن الفريق عانى من بداية متواضعة في الدوري البرازيلي، كان آخرها الخسارة 2-صفر أمام فلومينينسي أمس الأربعاء.
وقال النادي في بيان "يعلن نادي كورينثيانز باوليستا رحيل رامون دياز عن منصبه كمدرب للفريق. ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر للمدرب على خدماته للنادي متمنيا له كل التوفيق في مسيرته المهنية المقبلة".
وتولى المدرب البالغ من العمر 65 عاما قيادة كورينثيانز في تموز من العام الماضي، وساعد الفريق على تفادي الهبوط والفوز ببطولة باوليستا 2025 في موسمه الأول مع الفريق.
وسيتولى أورلاندو ريبيرو، مدرب فريق تحت 20 عاما في كورينثيانز، قيادة الفريق الأول اعتبارا من غد الجمعة، وقال النادي إنه لم يتصل بأي مدربين آخرين، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
*
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