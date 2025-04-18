بطولة إنكلترا: غوارديولا متحفز لدفع مانشستر سيتي نحو التأهل لدوري الأبطال

اعتبر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، أن مشاهدة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا من على الأريكة بدلا من التواجد على خط التماس، يحفّز فريقه للتأهل إلى المسابقة في الموسم المقبل.



وودّع سيتي المسابقة من ملحق ثمن النهائي أمام ريال مدريد الإسباني في شباط، ليغيب عن دور الـ16 لأول مرة منذ موسم 2012-2013، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وكان ذلك أيضا أول إخفاق لغوارديولا في الوصول إلى دور الـ16 طوال مسيرته التدريبية، لكنه أبدى استمتاعه بمباريات هذا الأسبوع التي شهدت تأهل أرسنال وباريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي إلى نصف النهائي.



وقال غوارديولا الجمعة "كانت مباريات جيدة، إنها دافع لنا، ليس أمرا سيئا أن نقاتل من أجل التأهل إلى دوري الأبطال" وأضاف "نأمل أن نكون هناك الموسم المقبل مع كبار أندية أوروبا وننافسهم بشكل أفضل مما فعلنا هذا الموسم".



ويجد مانشستر سيتي المتوج باللقب في المواسم الأربعة الماضية نفسه في معركة شرسة لحجز مقعد بين أول خمسة في الدوري، لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الخامس عشر تواليا.



ومع ذلك، اعترف غوارديولا بأن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير، في ظل تراجع مستوى فريقه هذا الموسم مقارنة بالفريق الذي حقق أربعة ألقاب متتالية غير مسبوقة في الدوري.



