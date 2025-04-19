هيت وغريزليز يحسمان آخر بطاقتين في الأدوار الإقصائية

سجل تايلر هيرو 30 نقطة وقاد ميامي هيت إلى بلوغ الأدوار الإقصائية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوز مثير على أتلانتا هوكس الجمعة ضمن ملحق التأهل (بلاي إن) في المنطقة الشرقية.



وبدوره، سجل جا مورانت رغم إصابته بكاحله 22 نقطة و9 تمريرات حاسمة لغريزليز الذي سيلاقي في الدور الأول أوكلاهوما سيتي ثاندر صاحب أفضل رصيد في الغربية وفي الدوري بشكل عام (68-14).



وأصبح ميامي هيت أول فريق يحتل المركز العاشر في منطقته خلال الموسم العادي، ثم يبلغ البلاي أوف، بعد فوزين خارج أرضه على شيكاغو بولز الأربعاء ثم أتلانتا.



وذهبت البطاقة الأخيرة في المنطقة الغربية إلى ممفيس غريزليز الفائز على دالاس مافريكس 120-106.



المصدر: فرانس برس