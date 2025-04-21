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"إل لوكو"... وفاة الحارس الأرجنتيني الأسطورة أوغو غاتي عن 80 عاما

2025-04-21 | 07:41
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"إل لوكو"... وفاة الحارس الأرجنتيني الأسطورة أوغو غاتي عن 80 عاما

توفي الحارس الأرجنتيني الأسطوري أوغو غاتي عن عمر يناهز 80 عاما، بحسب ما أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) مساء الأحد الماضي.

وكان غاتي قد دخل المستشفى قبل شهرين بسبب كسر في الورك، لكنه عانى من التهاب رئوي ومشاكل في الكلى والقلب، وفي النهاية تم تنويمه مع تدهور صحته.

وأفادت تقارير أن عائلته قررت الأحد فصله عن أجهزة الإنعاش.

غاتي الملقب "إل لوكو" أو المجنون، يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في الدوري الأرجنتيني، حيث خاض 765 مباراة بين عامي 1962 و1988. وفي سن 44 عاما، كان لا يزال في التشكيلة الأساسية لعملاق الكرة الأرجنتينية بوكا جونيورز.

وحاز غاتي مع بوكا جونيورز كأس ليبرتادوريس القارية عام 1977، وكان من المفترض أن يكون حارس المرمى الأساسي للمنتخب الأرجنتيني الذي فاز بكأس العالم 1978 على أرضه، لكن إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب قبل أشهر من انطلاق البطولة.

المصدر: فرانس برس
 
 
 
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